Россия запустила план нападения на Украину, как в 2014 году – Арестович

Для Украины очевиден тот факт, что Россия наращивает военные силы вблизи нашей границы и ситуация уже напоминает события начала 2014 года, которые закончились вторжением на Донбасс и оккупацией Крыма.
Об этом заявил в эфире канала "Дом" представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
Нагнетание
"Ситуация нехорошая, сразу скажу. Впервые с 2014 года уровень военной опасности – политической, пока гибридной – похож на уровень конца 2013 – начала 2014 года, когда они уже готовились захватывать Крым", – заявил Арестович.
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При этом Арестович добавил, что россиянами все подается так, что Украина виновата в сложившейся ситуации и будет виновата в том, что Кремль задумал дальше.
Ситуация
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию воздержаться от военных провокаций и планов по возможному нападению на Украину, а также предотвратить обострение ситуации на границе, где замечено большое скопление войск.
- Зимой Россия, скорее всего, попытается дестабилизировать Украину, применяя, в том числе, военные методы. Об этом пишет издание Financial Times.
- Москва продолжает уверять, что передислокация российских войск не несет никому угрозы, а Киев – делать заявления, что России нельзя верить.
- 11 ноября, агентство Bloomberg сообщило, что США предупредили своих европейских союзников о возможной эскалации конфликта в Украине. Оценки Вашингтона основываются на информации, которую имеет американская сторона, но которая пока не передана Евросоюзу.
- Неделей ранее главное управление разведки Минобороны заявило о 90 тысячах российских военных на границе. Разведчики рассказали, какие воинские части России стоят недалеко от Украины.