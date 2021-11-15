Россия запустила план нападения на Украину, как в 2014 году – Арестович

Арестович рассказал, чем нынешняя ситуация напоминает период перед оккупацией Крыма

Арестович считает угрозу серьезной / Коллаж "Сегодня"

Для Украины очевиден тот факт, что Россия наращивает военные силы вблизи нашей границы и ситуация уже напоминает события начала 2014 года, которые закончились вторжением на Донбасс и оккупацией Крыма.

Об этом заявил в эфире канала "Дом" представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Реклама

Нагнетание

"Ситуация нехорошая, сразу скажу. Впервые с 2014 года уровень военной опасности – политической, пока гибридной – похож на уровень конца 2013 – начала 2014 года, когда они уже готовились захватывать Крым", – заявил Арестович.

При этом Арестович добавил, что россиянами все подается так, что Украина виновата в сложившейся ситуации и будет виновата в том, что Кремль задумал дальше.

Ситуация