Западная разведка предупредила о планах военного вторжения России этой зимой – СМИ

Информация о планах РФ о вторжении также есть и у разведки Украины

Запад раскрыл планы России / Фото: Коллаж: Сегодня

Зимой Россия, скорее всего, попытается дестабилизировать Украину, применяя, в том числе, военные методы. Об этом пишет издание Financial Times.

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что выводы западных разведок основаны не только на сведениях о наращивании войск РФ на границе, а и, вероятно, на их дополнительной информации о намерениях президента России Владимира Путина.

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Также она сообщила, что интерпретации разведданных Запада все еще "требуют дальнейшего обсуждения", но уточнила: там "подчеркивают высокую вероятность дестабилизации ситуации в Украине этой зимой".

По ее словам, информация военной разведки Украины "совпадает" с информацией стран-партнеров.

В то же время анонимный европейский чиновник сказал изданию, что даже если Россия не вторгнется снова, "постоянное давление с ее стороны максимально затрудняет развитие и укрепление Украины как страны".

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Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не исключает, что скопление войск вблизи наших границ может свидетельствовать о планах России захватить новые украинские территории.

Россия у границ Украины