Кулеба: Россия может попытаться захватить новые территории Украины

Агрессор может воплотить свой план по вторжению в Украину очень быстро

Кулеба предупредил об угрозе для Украины. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не исключает, что скопление войск вблизи наших границ может свидетельствовать о планах России захватить новые украинские территории.

Об этом он сказал в интервью ABC News.

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Он предупредил, что российское правительство "ищет возможность продвинуться дальше" на украинскую территорию, наращивая войска на границе с Украиной.

"Мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность. Мы очень обеспокоены, но послушайте – когда вы семь лет живете рядом с Россией в вооруженном конфликте, вы как бы учитесь беспокоиться. Вы к этому привыкаете", – сказал Кулеба.

Министр считает, что Россия может воплотить свой план по вторжению в Украину очень быстро. Он напомнил, что в апреле агрессор якобы отвел войска от границ, но при этом там осталась соответствующая военная инфраструктура и техника.

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"С такой инфраструктурой, расположенной вдоль нашей границы, России не потребуется много времени, чтобы прибегнуть к наступательным действиям, если она решит это сделать. Наша цель и задача – сделать все возможное, чтобы помешать России сделать это", – сказал глава МИД Украины.

Войска РФ возле Украины