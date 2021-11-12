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Кулеба: Россия может попытаться захватить новые территории Украины

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
12 ноября, 11:03
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Агрессор может воплотить свой план по вторжению в Украину очень быстро
Кулеба предупредил об угрозе для Украины. Коллаж "Сегодня"
Кулеба предупредил об угрозе для Украины. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не исключает, что скопление войск вблизи наших границ может свидетельствовать о планах России захватить новые украинские территории.

Об этом он сказал в интервью ABC News.

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Он предупредил, что российское правительство "ищет возможность продвинуться дальше" на украинскую территорию, наращивая войска на границе с Украиной.

"Мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность. Мы очень обеспокоены, но послушайте – когда вы семь лет живете рядом с Россией в вооруженном конфликте, вы как бы учитесь беспокоиться. Вы к этому привыкаете", – сказал Кулеба.

Министр считает, что Россия может воплотить свой план по вторжению в Украину очень быстро. Он напомнил, что в апреле агрессор якобы отвел войска от границ, но при этом там осталась соответствующая военная инфраструктура и техника.

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"С такой инфраструктурой, расположенной вдоль нашей границы, России не потребуется много времени, чтобы прибегнуть к наступательным действиям, если она решит это сделать. Наша цель и задача – сделать все возможное, чтобы помешать России сделать это", – сказал глава МИД Украины.

Войска РФ возле Украины

  • Недавно газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными, писала, что в США спутниковые снимки показывают, мол, силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими частями у границы с Украиной. Также отмечается, что из изображений, похоже, следует, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.
  • Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
  • Главное управление разведки Минобороны заявило о 90 тысячах российских военных на границе. Разведчики рассказали, какие воинские части России стоят недалеко от Украины.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию о последствиях, если она снова попытается захватить часть украинской территории, как это было в 2014 году. Он также напомнил, что Россия любит обвинять Украину в "провокациях".
  • Тем временем Вашингтон показал РФ, куда могут идти ее войска на границе Украины. Кремль получил предупреждение от директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильяма Бернса, который недавно был с визитом в Москве.

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