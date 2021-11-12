Кулеба: Россия может попытаться захватить новые территории Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не исключает, что скопление войск вблизи наших границ может свидетельствовать о планах России захватить новые украинские территории.
Об этом он сказал в интервью ABC News.
Он предупредил, что российское правительство "ищет возможность продвинуться дальше" на украинскую территорию, наращивая войска на границе с Украиной.
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"Мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность. Мы очень обеспокоены, но послушайте – когда вы семь лет живете рядом с Россией в вооруженном конфликте, вы как бы учитесь беспокоиться. Вы к этому привыкаете", – сказал Кулеба.
Министр считает, что Россия может воплотить свой план по вторжению в Украину очень быстро. Он напомнил, что в апреле агрессор якобы отвел войска от границ, но при этом там осталась соответствующая военная инфраструктура и техника.
"С такой инфраструктурой, расположенной вдоль нашей границы, России не потребуется много времени, чтобы прибегнуть к наступательным действиям, если она решит это сделать. Наша цель и задача – сделать все возможное, чтобы помешать России сделать это", – сказал глава МИД Украины.
Войска РФ возле Украины
- Недавно газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными, писала, что в США спутниковые снимки показывают, мол, силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими частями у границы с Украиной. Также отмечается, что из изображений, похоже, следует, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.
- Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
- Главное управление разведки Минобороны заявило о 90 тысячах российских военных на границе. Разведчики рассказали, какие воинские части России стоят недалеко от Украины.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию о последствиях, если она снова попытается захватить часть украинской территории, как это было в 2014 году. Он также напомнил, что Россия любит обвинять Украину в "провокациях".
- Тем временем Вашингтон показал РФ, куда могут идти ее войска на границе Украины. Кремль получил предупреждение от директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильяма Бернса, который недавно был с визитом в Москве.