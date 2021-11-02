Украинская разведка обнаружила 90 тысяч российских военных на границе

В Министерстве обороны Украины рассказали, какие военные части России стоят недалеко от нашей границы

Военная разведка Украины пересчитала войска противника возле нашей границы / Коллаж "Сегодня"

Через четыре дня после первой публикации в американских СМИ о концентрации войск России на восточных границах Украины эти войска заметили в Министерстве обороны Украины (МО). Соответствующее заявление появилось на сайте оборонного ведомства.

Какие военные части обнаружили

В заявлении Центра оперативного информирования Минобороны Украины сказано, что по данным Главного управления разведки МО по состоянию на начало ноября 2021 года вблизи украинской границы и на временно оккупированных Россией территориях была сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек.

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"В его состав входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи нашей границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

В МО также отметили, что в течение второго полугодия 2021 года вблизи нашей государственной границы Россия провела серия широкомасштабных командно-штабных учений. Некоторые военные подразделения, в частности, 41-й армии остались в районе населенного пункта Ельня, что в 260 км от Украины.

В Министерстве считают, что Россия может в очередной раз прибегать к накоплению "военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства".

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