Украинская разведка обнаружила 90 тысяч российских военных на границе

Через четыре дня после первой публикации в американских СМИ о концентрации войск России на восточных границах Украины эти войска заметили в Министерстве обороны Украины (МО). Соответствующее заявление появилось на сайте оборонного ведомства.
Какие военные части обнаружили
В заявлении Центра оперативного информирования Минобороны Украины сказано, что по данным Главного управления разведки МО по состоянию на начало ноября 2021 года вблизи украинской границы и на временно оккупированных Россией территориях была сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек.
"В его состав входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи нашей границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.
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В МО также отметили, что в течение второго полугодия 2021 года вблизи нашей государственной границы Россия провела серия широкомасштабных командно-штабных учений. Некоторые военные подразделения, в частности, 41-й армии остались в районе населенного пункта Ельня, что в 260 км от Украины.
В Министерстве считают, что Россия может в очередной раз прибегать к накоплению "военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства".
Что происходит
- 2 ноября в соцсетях появились спутниковые снимки переброшенных к восточной границе Украины боеспособных сил РФ с тяжелой техникой.
- Газета The Washington Post написала, что в последние дни в социальных сетях появились видеоролики, на которых показаны российские военные эшелоны и колонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России.
- 1 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина занимается провокацией на Донбассе, оно прозвучало после применения ВСУ беспилотника Bayraktar.
- Вечером 1 ноября замминистра обороны Украины Анна Маляр на программе "Свобода слова" на телеканале ICTV заявила, что происходящее в Украине расценивают как удачную информационно-психологическую операцию, которую провела Москва. А на самом деле ничего опасного на нашей границе не происходит.
- Даже Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг информацию о скоплении российских войск вблизи Украины и назвал все сообщения о скоплении дезинформацией.