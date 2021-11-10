Вашингтон показал РФ, куда могут идти ее войска на границе Украины

Кремль получил предупреждение от Вашингтона относительно маневров на границе Украины. Предупреждение власти России получили во время недавнего визита в Москву директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильяма Бернса.
Об этом сообщила помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает Associated Press.
Предупреждение
Донфрид входила в американскую делегацию во главе с главой ЦРУ, которая на прошлой неделе посетила Москву и лично передала это сообщение чиновникам в Кремле. Она отметила, что Вашингтон внимательно отслеживает действия России вдоль украинской границы.
Далее по теме
"Каждый раз, когда мы видим необычную военную активность России вблизи Украины, мы даем понять, что любая эскалация или агрессивная акция вызывает большое беспокойство для США. Мы четко осознаем, что поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, мы будем продолжать стоять на стороне Украины и осуждать любую агрессию России против Украины во всех ее формах", – сказала представитель американского руководства.
Ситуация на границе
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска РФ постоянно бродят у нашей границы.
- 9 ноября Bloomberg со ссылкой на аналитиков военно-разведывательной компании Janes сообщило, что Россия перебрасывает больше боевых танков к границе с Украиной.
- На этой неделе спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что украинские и западные военные аналитики рассматривают два варианта стягивания войск к границам Украины – с целью давления на Киев и Европу, а также не исключена подготовка к полномасштабному вторжению.
- Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о 90 тысяч российских военных на границе. Разведчики рассказали, какие военные части России стоят недалеко от Украины.
- Россия отвела лишь небольшую часть войск от Украины – вблизи наших границ и на оккупированных территориях остается почти 100-тысячная армия РФ. Об этом заявил на совместной с главой ОБСЕ Анн Линде пресс-конференции министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.