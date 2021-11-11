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США предупредили Евросоюз, что Россия может напасть на Украину – СМИ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
11 ноября, 20:49
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Оценки Вашингтона основываются на секретной и общедоступной информации
Белый Дом внимательно следит за передвижением российских войск / Коллаж "Сегодня"
Белый Дом внимательно следит за передвижением российских войск / Коллаж "Сегодня"

США продолжают высказывать обеспокоенность по поводу скопления российских войск на восточных границах Украины. По мнению Вашингтона, Москва может пойти на вторжение в Украину. Именно такое предупреждение получил Европейский Союз от своих американских партнеров.

Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

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Предупреждение

По данным агентства, оценки Вашингтона основываются на информации, которую имеет американская сторона, но которая пока не передана Евросоюзу. Эта информация подкреплена общедоступными доказательствами.

Агентство обратилось за комментариями к администрации президента США Джо Байдена, однако пока их не получило.

Близкий к Кремлю источник издания Bloomberg заявил, что Россия пока не намерена начинать войну с Украиной, но хочет показать, что готова применить силу в случае такой необходимости.

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Ситуация

  • Лучший способ сдержать Россию – это дать Кремлю понять, что Украина сильная и имеет мощных союзников, а агрессия закончится тогда, когда наша страна станет неотъемлемой частью Запада. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне.
  • На пресс-конференции Энтони Блинкен предупредил Россию о последствиях, если она снова попытается захватить часть украинской территории, как это было в 2014 году. Он также напомнил, что Россия любит обвинять Украину в "провокациях".
  • Тем временем Вашингтон показал РФ, куда могут идти ее войска на границе Украины. Кремль получил предупреждение от директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильяма Бернса, который недавно был с визитом в Москве.
  • По данным Bloomberg со ссылкой на аналитиков военно-разведывательной компании Janes, Россия перебрасывает больше боевых танков к границе с Украиной.

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