США предупредили Евросоюз, что Россия может напасть на Украину – СМИ

США продолжают высказывать обеспокоенность по поводу скопления российских войск на восточных границах Украины. По мнению Вашингтона, Москва может пойти на вторжение в Украину. Именно такое предупреждение получил Европейский Союз от своих американских партнеров.
Об этом пишет американское агентство Bloomberg.
Предупреждение
По данным агентства, оценки Вашингтона основываются на информации, которую имеет американская сторона, но которая пока не передана Евросоюзу. Эта информация подкреплена общедоступными доказательствами.
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Агентство обратилось за комментариями к администрации президента США Джо Байдена, однако пока их не получило.
Близкий к Кремлю источник издания Bloomberg заявил, что Россия пока не намерена начинать войну с Украиной, но хочет показать, что готова применить силу в случае такой необходимости.
Ситуация
- Лучший способ сдержать Россию – это дать Кремлю понять, что Украина сильная и имеет мощных союзников, а агрессия закончится тогда, когда наша страна станет неотъемлемой частью Запада. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне.
- На пресс-конференции Энтони Блинкен предупредил Россию о последствиях, если она снова попытается захватить часть украинской территории, как это было в 2014 году. Он также напомнил, что Россия любит обвинять Украину в "провокациях".
- Тем временем Вашингтон показал РФ, куда могут идти ее войска на границе Украины. Кремль получил предупреждение от директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильяма Бернса, который недавно был с визитом в Москве.
- По данным Bloomberg со ссылкой на аналитиков военно-разведывательной компании Janes, Россия перебрасывает больше боевых танков к границе с Украиной.