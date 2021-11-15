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"Мы отслеживаем ситуацию": Столтенберг предостерег Россию от нападения на Украину

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
15 ноября, 15:12
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Любая дальнейшая провокация или агрессивные действия со стороны России вызовет серьезную обеспокоенность Альянса
Столтенберг предупредил Россию - НАТО наблюдает за ней. Коллаж "Сегодня"
Столтенберг предупредил Россию - НАТО наблюдает за ней. Коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию воздержаться от военных провокаций и планов по возможному нападению на Украину, а также предотвратить обострение ситуации на границе, где замечено большое скопление войск.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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Он заявил, что Альянс остается на стороне Украины и внимательно следит за военной ситуацией вблизи нашей страны.

"В последние недели мы видели большое и необычное сосредоточение российских сил вблизи украинских границ, похожее на российское наращивание (войск) в Крыму и регионе Черного моря ранее в этом году (в апреле. – Ред.). НАТО сохраняет бдительность. Мы отслеживаем ситуацию очень внимательно, и мы продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами, такими как Украина и Европейский Союз. Любая дальнейшая провокация или агрессивные действия со стороны России вызовет серьезную обеспокоенность. Мы призываем Россию быть открытой в отношении ее военной деятельности. Важно предотвратить обострение и уменьшить напряжение", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что Запад не признается оккупацию Крыма Россией, а также призвал Москву прекратить поддержку боевиков на Донбассе.

"Мы призываем Россию деэскалировать ситуацию, уменьшить напряжение и быть открытой относительно ее военной деятельности в Украине и возле нее", – резюмировал Столтенберг.

Войска РФ возле Украины

  • Недавно газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными, писала, что в США спутниковые снимки показывают, мол, силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими частями у границы с Украиной. Также отмечается, что из изображений, похоже, следует, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.
  • Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
  • Главное управление разведки Минобороны заявило о 90 тысячах российских военных на границе. Разведчики рассказали, какие воинские части России стоят недалеко от Украины.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию о последствиях, если она снова попытается захватить часть украинской территории, как это было в 2014 году. Он также напомнил, что Россия любит обвинять Украину в "провокациях".
  • Тем временем Вашингтон показал РФ, куда могут идти ее войска на границе Украины. Кремль получил предупреждение от директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильяма Бернса, который недавно был с визитом в Москве.
  • Западная разведка предупредила о планах военного вторжения России этой зимой. Информация о планах РФ о вторжении также есть и у разведки Украины

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