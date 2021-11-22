Введет ли Путин войска в Украину? Кулеба назвал два фактора

Министр заявил, что главная цель России – делать Украину максимально слабой

Кулеба высказался о возможном нападении России. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия действительно может совершить полномасштабное военное вторжение в Украину, но задействует ли она эту опцию, зависит от двух факторов.

Об этом он сказал в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале Украина 24.

Реклама

"Первый: от силы, покоя и выдержки Украины. Второе: от скоординированности и силы действий наших партнеров. Мы работаем над обоими факторами, и я призываю всех не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись ни на какие провокации, особенно в информационном пространстве", – сказал Кулеба.

По его словам, Россия еще с 2014 года пытается ослабить Украину, используя для этого различные средства.

"Главная цель России – делать Украину максимально слабой. ...Дестабилизируя внутри, блокируя сотрудничество Украины с другими государствами в оборонной сфере. А президент Украины ставит совершенно другую задачу – делать Украину максимально сильной", – сказал Кулеба.

Реклама

Угроза вторжения РФ