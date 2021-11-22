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Введет ли Путин войска в Украину? Кулеба назвал два фактора

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
22 ноября, 08:51
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Министр заявил, что главная цель России – делать Украину максимально слабой
Кулеба высказался о возможном нападении России. Фото: коллаж "Сегодня"
Кулеба высказался о возможном нападении России. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия действительно может совершить полномасштабное военное вторжение в Украину, но задействует ли она эту опцию, зависит от двух факторов.

Об этом он сказал в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале Украина 24.

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"Первый: от силы, покоя и выдержки Украины. Второе: от скоординированности и силы действий наших партнеров. Мы работаем над обоими факторами, и я призываю всех не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись ни на какие провокации, особенно в информационном пространстве", – сказал Кулеба.

По его словам, Россия еще с 2014 года пытается ослабить Украину, используя для этого различные средства.

"Главная цель России – делать Украину максимально слабой. ...Дестабилизируя внутри, блокируя сотрудничество Украины с другими государствами в оборонной сфере. А президент Украины ставит совершенно другую задачу – делать Украину максимально сильной", – сказал Кулеба.

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Угроза вторжения РФ

  • Глава Генерального управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины. По словам главы разведки, такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшим вторжением через Беларусь.
  • В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику у границы с Украиной. Так, недавно газета The Washington Post писала, что в США спутниковые снимки зафиксировали силы 41-й общевойсковой армии РФ, обычно базирующиеся в Новосибирске, у границы с Украиной.
  • Кроме того, Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.

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22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

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