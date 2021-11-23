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США дадуть зброю на війну з Путіним: ЗМІ дізналися, що отримає Україна

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
23 листопада, 10:46
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Білий дім та Конгрес США серйозно ставляться до можливого нового вторгнення РФ
США роздумують над відправкою в Україну ракет Stinger Фото: колаж "Сьогодні"
США роздумують над відправкою в Україну ракет Stinger Фото: колаж "Сьогодні"

Адміністрація президента США Джо Байдена роздумує над відправкою військових радників та додаткової зброї Україні на тлі загрози нового вторгнення Росії.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, знайомі з обговореннями.

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До нового пакету допомоги Україні можуть увійти протитанкові комплекси Javelin, системи протиповітряної оборони Stinger та міномети. Також США розглядають можливість відправлення військових радників та озброєння, яке Вашингтон закуповував для Афганістану, зокрема гелікоптери Мі-17.

При цьому деякі люди у Білому домі побоюються, що надання Україні нового озброєння, як-от Stinger, Росія може розцінити як ескалацію.

Крім того, джерела повідомили, офіційні особи США ведуть переговори з європейськими союзниками щодо розробки нового пакету санкцій, який набуде чинності, якщо Росія вторгнеться.

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Загроза вторгнення РФ

  • Останнім часом дедалі частіше звучать заяви про те, що Росія нарощує війська та техніку біля кордону з Україною. Так, представник української делегації у ТКГ Олексій Арестович раніше заявляв: для України очевидним є той факт, що Росія нарощує військові сили поблизу нашого кордону та ситуація вже нагадує події початку 2014 року, які закінчилися вторгненням на Донбас та окупацією Криму.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія справді може здійснити повномасштабне військове вторгнення в Україну, але чи вона задіяє цю опцію, залежить від двох факторів.
  • А генерал Микола Маломуж передрік Росії провал в Україні.

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