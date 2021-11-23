США дадуть зброю на війну з Путіним: ЗМІ дізналися, що отримає Україна

Білий дім та Конгрес США серйозно ставляться до можливого нового вторгнення РФ

США роздумують над відправкою в Україну ракет Stinger Фото: колаж "Сьогодні"

Адміністрація президента США Джо Байдена роздумує над відправкою військових радників та додаткової зброї Україні на тлі загрози нового вторгнення Росії.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, знайомі з обговореннями.

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До нового пакету допомоги Україні можуть увійти протитанкові комплекси Javelin, системи протиповітряної оборони Stinger та міномети. Також США розглядають можливість відправлення військових радників та озброєння, яке Вашингтон закуповував для Афганістану, зокрема гелікоптери Мі-17.

При цьому деякі люди у Білому домі побоюються, що надання Україні нового озброєння, як-от Stinger, Росія може розцінити як ескалацію.

Крім того, джерела повідомили, офіційні особи США ведуть переговори з європейськими союзниками щодо розробки нового пакету санкцій, який набуде чинності, якщо Росія вторгнеться.

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Загроза вторгнення РФ