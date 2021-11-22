"Мощный удар по Путину": генерал предрек России провал в Украине

Кремль повышает ставки перед переговорами с Западом, считает Николай Маломуж

Слева на фото экс-разведчик Николай Маломуж. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж прокомментировал слова главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что Россия может напасть на Украину в конце января-начале февраля. По его словам, РФ не готова к такому сценарию.

Об этом он заявил в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

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"На сегодняшний день по всем данным и оценкам в Российской Федерации она ни геополитически, ни военно, ни экономически, ни ментально не готова к такой войне. Потому что будут гибнуть не только украинцы, будут гибнуть россияне. Это будет чрезвычайно мощный удар по Путину. Даже российское общество и граждане России не поддерживают такой сценарий", – сказал Маломуж.

Также он считает, что президент России Владимир Путин, концентрируя войска у границ Украины, повышает ставки на будущих переговорах с Западом, однако полномасштабная война ему невыгодна.

"Я вижу, что идет геополитическое противостояние между мощными центрами влияния – это США-Россия, НАТО-Россия. Здесь, соответственно, играет фактор Китая, поэтому идут мощные модели противостояний с демонстрацией сил в отдельных регионах. Это Украина, Иран, Ближний Восток, Афганистан – те точки, которые могут стать театром военных действий", – сказал экс-разведчик.

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