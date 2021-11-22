"Мощный удар по Путину": генерал предрек России провал в Украине

Экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж прокомментировал слова главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что Россия может напасть на Украину в конце января-начале февраля. По его словам, РФ не готова к такому сценарию.
Об этом он заявил в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".
"На сегодняшний день по всем данным и оценкам в Российской Федерации она ни геополитически, ни военно, ни экономически, ни ментально не готова к такой войне. Потому что будут гибнуть не только украинцы, будут гибнуть россияне. Это будет чрезвычайно мощный удар по Путину. Даже российское общество и граждане России не поддерживают такой сценарий", – сказал Маломуж.
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Также он считает, что президент России Владимир Путин, концентрируя войска у границ Украины, повышает ставки на будущих переговорах с Западом, однако полномасштабная война ему невыгодна.
"Я вижу, что идет геополитическое противостояние между мощными центрами влияния – это США-Россия, НАТО-Россия. Здесь, соответственно, играет фактор Китая, поэтому идут мощные модели противостояний с демонстрацией сил в отдельных регионах. Это Украина, Иран, Ближний Восток, Афганистан – те точки, которые могут стать театром военных действий", – сказал экс-разведчик.
Угроза вторжения РФ
- В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику у границы с Украиной. Так, представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович ранее заявлял: для Украины очевиден тот факт, что Россия наращивает военные силы вблизи нашей границы и ситуация уже напоминает события начала 2014 года, которые закончились вторжением на Донбасс и оккупацией Крыма.
- Позже Глава Генерального управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия действительно может совершить полномасштабное военное вторжение в Украину, но задействует ли она эту опцию, зависит от двух факторов.