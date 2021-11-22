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"Потужний удар по Путіну": генерал передрік Росії провал в Україні

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
22 листопада, 17:04
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Кремль підвищує ставки перед переговорами із Заходом, вважає Микола Маломуж
Ліворуч на фото ексрозвідник Микола Маломуж. Фото: колаж "Сьогодні"
Ліворуч на фото ексрозвідник Микола Маломуж. Фото: колаж "Сьогодні"

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж прокоментував слова голови Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова про те, що Росія може напасти на Україну наприкінці січня – на початку лютого. За його словами, РФ не готова до такого сценарію.

Про це він заявив в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

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"На сьогодні за всіма даними й оцінками в Російській Федерації, вона ані геополітично, ані військово, ані економічно, ані ментально не готова до такої війни. Тому що гинутимуть не тільки українці, будуть гинути росіяни. Це буде надзвичайно потужний удар по Путіну. Навіть російське суспільство й громадяни Росії не підтримують такий сценарій", – сказав Маломуж.

Також він вважає, що президент Росії Володимир Путін, концентруючи війська біля кордонів України, підвищує ставки на майбутніх переговорах із Заходом, проте повномасштабна війна йому невигідна.

"Я бачу, що йде геополітичне протистояння між потужними центрами впливу – це США-Росія, НАТО-Росія. Тут, відповідно, відіграє фактор Китаю, тому йдуть потужні моделі протистоянь з демонстрацією сил в окремих регіонах. Це Україна, Іран, Близький Схід, Афганістан – ті точки, які можуть стати театром військових дій", – сказав ексрозвідник.

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Загроза вторгнення РФ

  • Останнім часом дедалі частіше звучать заяви про те, що Росія нарощує війська та техніку біля кордону з Україною. Так, представник української делегації у ТКГ Олексій Арестович раніше заявляв: для України очевидним є той факт, що Росія нарощує військові сили поблизу нашого кордону і ситуація вже нагадує події початку 2014 року, які закінчилися вторгненням на Донбас та окупацією Криму.
  • Пізніше Глава Генерального управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії настання російських військ на територію України.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія справді може здійснити повномасштабне військове вторгнення в Україну, але чи вона задіяє цю опцію, залежить від двох факторів.

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