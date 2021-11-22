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Чи введе Путін війська в Україну? Кулеба назвав два фактори

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
22 листопада, 08:51
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Міністр заявив, що головна мета Росії – робити Україну максимально слабкою
Кулеба висловився про можливий напад Росії. Фото: колаж "Сьогодні"
Кулеба висловився про можливий напад Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія справді може здійснити повномасштабне військове вторгнення в Україну, але чи вона задіяє цю опцію, залежить від двох факторів.

Про це він сказав в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі Україна 24.

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"Перший: від сили, спокою і витримки України. Друге: від скоординованості і сили дій наших партнерів. Ми працюємо над обома факторами, і я закликаю всіх не панікувати, але зберігати пильність і не вестися на жодні провокації, особливо в інформаційному просторі", – заявив Кулеба.

За його словами, Росія ще з 2014 року намагається послабити Україну, використовуючи для цього різноманітні кошти.

"Головна мета Росії – робити Україну максимально слабкою. ...Дестабілізуючи всередині, блокуючи співпрацю України з іншими державами в оборонній сфері. А президент України ставить зовсім інше завдання – робити Україну максимально сильною", – сказав Кулеба.

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Загроза вторгнення РФ

  • Глава Генерального управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України. За словами глави розвідки, така атака, ймовірно, буде включати авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь.
  • Останнім часом дедалі частіше звучать заяви про те, що Росія нарощує війська та техніку біля кордону з Україною. Так, нещодавно газета The Washington Post писала, що у США супутникові знімки зафіксували сили 41-ї загальновійськової армії РФ, які зазвичай базуються в Новосибірську, біля кордону з Україною.
  • Крім того, Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.

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