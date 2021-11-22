Чи введе Путін війська в Україну? Кулеба назвав два фактори

Міністр заявив, що головна мета Росії – робити Україну максимально слабкою

Кулеба висловився про можливий напад Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія справді може здійснити повномасштабне військове вторгнення в Україну, але чи вона задіяє цю опцію, залежить від двох факторів.

Про це він сказав в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі Україна 24.

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"Перший: від сили, спокою і витримки України. Друге: від скоординованості і сили дій наших партнерів. Ми працюємо над обома факторами, і я закликаю всіх не панікувати, але зберігати пильність і не вестися на жодні провокації, особливо в інформаційному просторі", – заявив Кулеба.

За його словами, Росія ще з 2014 року намагається послабити Україну, використовуючи для цього різноманітні кошти.

"Головна мета Росії – робити Україну максимально слабкою. ...Дестабілізуючи всередині, блокуючи співпрацю України з іншими державами в оборонній сфері. А президент України ставить зовсім інше завдання – робити Україну максимально сильною", – сказав Кулеба.

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Загроза вторгнення РФ