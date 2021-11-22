Путин готовит нападение в январе: западные СМИ назвали три направления

Разведка США передала союзникам по НАТО новые данные по возможному вторжению

Разведка США высчитала направления российских войск в сторону Украины / Коллаж "Сегодня"

Россия ведет подготовку к стремительному, масштабному продвижению на территорию Украины по нескольким локациям. И это будет предпринято, если президент России Владимир Путин решит напасть.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, близкий к западным разведкам.

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Разведданные

Издание сообщает, что разведка США поделилась с несколькими странами-союзницами США по НАТО в ЕС данными, которые свидетельствуют о вероятной подготовке России к масштабному вторжению на неоккупированную территорию Украины. Вторжение готовится по нескольким направлениям. По оценкам США, Путин может рассматривать вариант вторжения в начале следующего года, а пока собирает свои войска у границы Украины.

"Данные содержат сценарий, по которому войска могут попасть в Украину из Крыма, через российскую границу и через Беларусь. При этом около сотни батальонных тактических групп – потенциально около 100 тысяч солдат – будут командированы в ходе того, что эти люди описали как операцию в условиях неоднородной местности и морозов для покрытия обширной территории и подготовки к потенциально длительной оккупации", – говорится в материале.

Мобилизация

По данным западной разведки, половина тактических групп уже на месте. К тому же любое вторжение будет иметь поддержку авиации. По имеющимся данным, Москва мобилизовала тысячи резервистов в масштабах, беспрецедентных для постсоветского пространства. Публично про мобилизацию Кремль не объявлял.

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Один из собеседников Bloomberg также отметил, что США сообщили данные об усилении кампании по дезинформации, направленной на Киев. Также Москва нанимает агентов, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в самой Украине.

Ситуация