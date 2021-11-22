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Путин готовит нападение в январе: западные СМИ назвали три направления

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
22 ноября, 17:01
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Разведка США передала союзникам по НАТО новые данные по возможному вторжению
Разведка США высчитала направления российских войск в сторону Украины / Коллаж "Сегодня"
Разведка США высчитала направления российских войск в сторону Украины / Коллаж "Сегодня"

Россия ведет подготовку к стремительному, масштабному продвижению на территорию Украины по нескольким локациям. И это будет предпринято, если президент России Владимир Путин решит напасть.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, близкий к западным разведкам.

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Разведданные

Издание сообщает, что разведка США поделилась с несколькими странами-союзницами США по НАТО в ЕС данными, которые свидетельствуют о вероятной подготовке России к масштабному вторжению на неоккупированную территорию Украины. Вторжение готовится по нескольким направлениям. По оценкам США, Путин может рассматривать вариант вторжения в начале следующего года, а пока собирает свои войска у границы Украины.

"Данные содержат сценарий, по которому войска могут попасть в Украину из Крыма, через российскую границу и через Беларусь. При этом около сотни батальонных тактических групп – потенциально около 100 тысяч солдат – будут командированы в ходе того, что эти люди описали как операцию в условиях неоднородной местности и морозов для покрытия обширной территории и подготовки к потенциально длительной оккупации", – говорится в материале.

Мобилизация

По данным западной разведки, половина тактических групп уже на месте. К тому же любое вторжение будет иметь поддержку авиации. По имеющимся данным, Москва мобилизовала тысячи резервистов в масштабах, беспрецедентных для постсоветского пространства. Публично про мобилизацию Кремль не объявлял.

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Один из собеседников Bloomberg также отметил, что США сообщили данные об усилении кампании по дезинформации, направленной на Киев. Также Москва нанимает агентов, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в самой Украине.

Ситуация

  • В Кремле опровергли данные о возможном вторжении России в Украину, назвав их прикрытием для якобы силового освобождения Донбасса украинскими военными.
  • При этом Москва усиленно организовывает переговоры президента России с лидером США, намереваясь добиться того, чтобы Вашингтон лучше давил на Украину в вопросе выполнения Минских соглашений на условиях Кремля.
  • России грозят серьезные последствия в случае полномасштабного нападения на Украину. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Bloomberg.
  • В Украине не сразу, но уже оценили происходящее на наших восточных границах, как угроза войны. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия может напасть на Украину уже в конце января. Он даже озвучил сценарий, как это может произойти.

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