Путин готовит нападение в январе: западные СМИ назвали три направления

Россия ведет подготовку к стремительному, масштабному продвижению на территорию Украины по нескольким локациям. И это будет предпринято, если президент России Владимир Путин решит напасть.
Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, близкий к западным разведкам.
Разведданные
Издание сообщает, что разведка США поделилась с несколькими странами-союзницами США по НАТО в ЕС данными, которые свидетельствуют о вероятной подготовке России к масштабному вторжению на неоккупированную территорию Украины. Вторжение готовится по нескольким направлениям. По оценкам США, Путин может рассматривать вариант вторжения в начале следующего года, а пока собирает свои войска у границы Украины.
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"Данные содержат сценарий, по которому войска могут попасть в Украину из Крыма, через российскую границу и через Беларусь. При этом около сотни батальонных тактических групп – потенциально около 100 тысяч солдат – будут командированы в ходе того, что эти люди описали как операцию в условиях неоднородной местности и морозов для покрытия обширной территории и подготовки к потенциально длительной оккупации", – говорится в материале.
Мобилизация
По данным западной разведки, половина тактических групп уже на месте. К тому же любое вторжение будет иметь поддержку авиации. По имеющимся данным, Москва мобилизовала тысячи резервистов в масштабах, беспрецедентных для постсоветского пространства. Публично про мобилизацию Кремль не объявлял.
Один из собеседников Bloomberg также отметил, что США сообщили данные об усилении кампании по дезинформации, направленной на Киев. Также Москва нанимает агентов, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в самой Украине.
Ситуация
- В Кремле опровергли данные о возможном вторжении России в Украину, назвав их прикрытием для якобы силового освобождения Донбасса украинскими военными.
- При этом Москва усиленно организовывает переговоры президента России с лидером США, намереваясь добиться того, чтобы Вашингтон лучше давил на Украину в вопросе выполнения Минских соглашений на условиях Кремля.
- России грозят серьезные последствия в случае полномасштабного нападения на Украину. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Bloomberg.
- В Украине не сразу, но уже оценили происходящее на наших восточных границах, как угроза войны. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия может напасть на Украину уже в конце января. Он даже озвучил сценарий, как это может произойти.