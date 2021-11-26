НАТО пригрозило Росії у разі вторгнення в Україну

Альянс контролює ситуацію в Україні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну. Про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. АР .

"Якщо Росія застосує силу проти України, за це доведеться заплатити, це матиме наслідки", – заявив Столтенберг перед зустріччю міністрів закордонних справ у Латвії, яка відбудеться 30 листопада та 1 грудня.

Водночас він не сказав, що саме НАТО зробить.

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"Це вдруге цього року, коли Росія сконцентрувала велику та незвичайну концентрацію сил у регіоні", – зазначив Столтенберг і додав, що біля кордонів України спостерігається скупчення танків, артилерії, бронетанкових частин тощо.

Також він зазначив, що на сьогодні на Заході немає впевненості у намірах Росії.

Що думає Україна

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що бліцкригу проти України не буде, але Путін має інший сценарій . За його словами, у господаря Кремля менталітет дзюдоїста, він шукає слабинку.

Екс-керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж передрік Росії провал в Україні . На його думку, Кремль підвищує ставки перед переговорами із Заходом своїми військовими погрозами.

У свою чергу Дмитро Ярош нещодавно передрік швидкий розпад Росії . Він вважає, що Путін підштовхнув РФ до розвалу, пішовши війною на Україну та окупувавши Крим.

Вступ України до НАТО підтримують 57% українців

А в чому проблема вступу до НАТО

Головною проблемою для вступу України до НАТО є російський фактор . Деякі члени Альянсу бояться реакції Росії, якщо нашій країні нададуть членство. Більшість членів Альянсу не проти там бачити Україну, але деякі країни зривають плани Києва