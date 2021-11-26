Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Прес-марафон Зеленського 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 👜 Чорна п'ятниця 2021
СЬОГОДНІ Влада Події

НАТО пригрозило Росії у разі вторгнення в Україну

Наталія Магдик Наталія Магдик
26 листопада, 19:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Альянс контролює ситуацію в Україні
/ Фото: Колаж: Сьогодні

На Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну. Про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. АР .

"Якщо Росія застосує силу проти України, за це доведеться заплатити, це матиме наслідки", – заявив Столтенберг перед зустріччю міністрів закордонних справ у Латвії, яка відбудеться 30 листопада та 1 грудня.

Водночас він не сказав, що саме НАТО зробить.

Реклама

"Це вдруге цього року, коли Росія сконцентрувала велику та незвичайну концентрацію сил у регіоні", – зазначив Столтенберг і додав, що біля кордонів України спостерігається скупчення танків, артилерії, бронетанкових частин тощо.

Також він зазначив, що на сьогодні на Заході немає впевненості у намірах Росії.

Що думає Україна

  • Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що бліцкригу проти України не буде, але Путін має інший сценарій . За його словами, у господаря Кремля менталітет дзюдоїста, він шукає слабинку.
  • Екс-керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж передрік Росії провал в Україні . На його думку, Кремль підвищує ставки перед переговорами із Заходом своїми військовими погрозами.
  • У свою чергу Дмитро Ярош нещодавно передрік швидкий розпад Росії . Він вважає, що Путін підштовхнув РФ до розвалу, пішовши війною на Україну та окупувавши Крим.

Вступ України до НАТО підтримують 57% українців

А в чому проблема вступу до НАТО

Головною проблемою для вступу України до НАТО є російський фактор . Деякі члени Альянсу бояться реакції Росії, якщо нашій країні нададуть членство. Більшість членів Альянсу не проти там бачити Україну, але деякі країни зривають плани Києва

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Воєнний стан із 1 грудня – чи готовий Зеленський на найрадикальніший сценарій Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Їх не покликали: обурені журналісти йдуть до Зеленського лише з одним питанням Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Україна залишилася без Меркель і Макрона: що буде з "Нормандською четвіркою" 2022 року Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

26 листопада 1991. Відбулося перше засідання Конституційної комісії, яке відновило конституційний процес в Україні...

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.03

Російський рубль (₽)

0.3616

Євро (€)

30.34

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

96 282

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти