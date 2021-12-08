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Что решили Путин и Байден по Украине: ключевые заявления

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
8 декабря, 00:03
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В Белом доме пообещали поговорить с Зеленским 9 декабря
Президенты обменивались своими позициями в течении двух часов / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Президенты обменивались своими позициями в течении двух часов / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

7 декабря прошли двухчасовые переговоры российского президента Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена. Основная тема была – Украина. Российские СМИ и пресс-служба Белого дома уже рассказали о первых подробностях переговоров.

Ультиматум ради деэскалации

Джозеф Байден пригрозил Владимиру Путину "серьезными экономическими санкциями" против РФ, если произойдет вторжение на территорию Украину.

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Об этом рассказала заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время брифинга после переговоров. По ее словам, Байден также поставил ультиматум: США положительно ответят на запросы расширить военное присутствие на востоке Европы, если РФ проявит агрессию. В том числе речь идет о восточном фланге НАТО.

А Украине в таком случае расширят военную помощь. Как отметила Нуланд, США уже сейчас интенсивно взаимодействуют с Зеленским и украинским правительством по укреплению обороны Украины.

Кроме того, Байден также рассказал Путину о планах отключить Россию от мировой финансовой системы, приостановить "Северный поток – 2" и подготовить еще "активные, ясные ответы" на возможную российскую военную агрессию в Украине.

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В Белом доме добавили, что ограничения против Москвы также обсуждаются с лидерами Евросоюза. В тоже время США заявили, что по-прежнему официально не считают, что российское руководство приняло решение напасть на Украину. В Кремле заявили, что Владимир Путин отказался признавать ответственность за нагнетание ситуации вокруг военного присутствия РФ у границ Украины.

В России также ответили, пообещал ли Путин в разговоре с Байденом не отправлять войска на территорию Украины.

"Об этом даже речь не шла. Как отправлять войска в Украину? Что это? Вторжение или что это? Вообще речи не было об этом", – сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

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Переговоры и Минские соглашения

Вернуться к переговорам – одно из требований Байдена к Кремлю, заявили в Белом доме.

Американский президент потребовал начать деэскалацию, отвести войска РФ от границы с Украиной и начать урегулирование дипломатическим путем. Как отмечают у Байдена, США и Россия способны дипломатическим путем "снять напряженность" в украинском вопросе.

Отдельного внимания заслуживает сообщение из Белого дома о готовности "поддержать урегулирование на Донбассе в рамках Минского процесса". Заявление сделано с оговоркой, "если стороны будут это приветствовать".

Белый дом также анонсировал: Байден проведет беседу с Зеленским 9 декабря.

В свою очередь Владимир Путин попытался убедить США в якобы "провокационных действиях Киева против Донбасса". Как сообщают российские медиа, хозяин Кремля "проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений".

Украина и членство в НАТО

"Никто не вправе диктовать НАТО, кого следует принимать в Альянс", – с такой позицией Байден остался на переговорах с Путиным, утверждают в Белом доме. Американский президент также не давал обязательств по поводу внеблокового статуса Украины.

В тоже время во время брифинга администрации президента США не прозвучало никаких заявлений о перспективе членства Украины в НАТО. Но российский президент все же пожаловался на сотрудничество Киева и Североатлантического альянса.

"Путин подчеркнул, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории, и заявил Байдену, что Россия серьезно заинтересована в получении надежных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток", – передает российское информагентство ТАСС.

В Кремле заверили, что Байден пообещал поговорить с коллегами в НАТО на тему обеспокоенности России продвижения Альянса. При этом первый помощник президента России Юрий Ушаков не упомянул о каких-либо гарантиях по поводу действий НАТО на восточном фланге или заверениях их предоставить.

Жалобы Путина на Украину

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин жаловался Байдену на "притеснение русского языка" властями в Украине. Также речь шла и об одном из украинских законопроектов – "О государственной политике переходного периода".

Путин заявил, что этот документ "ведет к полному выходу Киева из Минска-2". Звучали и тезисы о пресловутых "красных линиях", о которых ранее упоминал Путин. Российская сторона назвала неприемленым для себя в том числе и размещение в Украине наступательных вооружений при поддержке Запада.

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