В Кремле пишут документ о запрете вступления Украины в НАТО

По итогам переговоров Москва должна предоставить США свое видение нерасширения НАТО на восток

В Белом доме в ожидании пакета из Кремля / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

По результатам двухчасовых переговоров российского президента Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена, которые прошли 7 декабря, Москва начала подготовку юридического документа, который должен ей гарантировать, что не будет продвижения НАТО на восток. Это означает, что в первую очередь документ будет касаться перспектив вступления Украины в Североатлантический Альянс.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

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На рассмотрении

"Это тема (гарантия безопасности от НАТО – Ред.) отдельного разговора. Мы с президентом США договорились о том, что продолжим эту дискуссию и сделаем это предметно. Обменяемся в ближайшее время нашими соображениями на этот счет", – заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

"Свои соображения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней, в течение недели и передадим их американской стороне на рассмотрение", – подчеркнул Путин.

Российский лидер также добавил, что будет создана некая структура, "которая сможет этим профессионально заниматься".

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Расширение НАТО