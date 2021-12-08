В Кремле пишут документ о запрете вступления Украины в НАТО

По результатам двухчасовых переговоров российского президента Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена, которые прошли 7 декабря, Москва начала подготовку юридического документа, который должен ей гарантировать, что не будет продвижения НАТО на восток. Это означает, что в первую очередь документ будет касаться перспектив вступления Украины в Североатлантический Альянс.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
На рассмотрении
"Это тема (гарантия безопасности от НАТО – Ред.) отдельного разговора. Мы с президентом США договорились о том, что продолжим эту дискуссию и сделаем это предметно. Обменяемся в ближайшее время нашими соображениями на этот счет", – заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
"Свои соображения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней, в течение недели и передадим их американской стороне на рассмотрение", – подчеркнул Путин.
Российский лидер также добавил, что будет создана некая структура, "которая сможет этим профессионально заниматься".
Расширение НАТО
- 1 декабря в Кремле выразили обеспокоенность активизацией со стороны Организации Североатлантического договора сотрудничества со странами, граничащими с Россией. Дошло до того, что президент РФ Владимир Путин, принимая верительные грамоты у дипломатов, потребовал от НАТО юридического документа, заверяющего, что Альянс не будет расширяться на восток.
- Буквально через час после данного требования последовало заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что НАТО будет активно способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии, чтобы они могли защищать себя в случае агрессии со стороны соседей.
- На фоне миграционного кризиса и концентрации российских войск на границе с Украиной Латвия обратилась к США с просьбой о постоянном военном присутствии на своей территории. Страна также хочет укрепить оборону с помощью ракет Patriot.
- Украина отказываться от своего пути в НАТО и ЕС не собирается. Глава МИД Дмитрий Кулеба отверг условие президента России, что Украина или Запад должны гарантировать Москве нерасширение НАТО на Восток.