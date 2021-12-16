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"Ми бачимо танки": жорстка заява Столтенберга про Росію

Наталія Магдик Наталія Магдик
16 грудня, 13:49
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У НАТО вважають, що Росія має змінити свою поведінку
Генсек вважає, що подальша агресія матиме для Росії жорсткі наслідки
Генсек вважає, що подальша агресія матиме для Росії жорсткі наслідки / Фото: Колаж: Сьогодні

Співпраця Альянсу з Україною має виключно оборонний характер. Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Офіс президента на своїй сторінці в Facebook.

"Саме Росія є агресором та країною, яка анексувала територію Криму і продовжує дестабілізувати східну Україну. Звичайно, ми бачимо нарощування збройних сил на кордоні з Україною. Ми бачимо танки, загони у бойовій готовності та невиправдане обладнання. Це підриває не лише безпеку України, а й усієї Європи", – сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО наполягає, щоб РФ повернулася до деескалації ситуації і поважала суверенітет та територіальну цілісність України.

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"Ми хочемо наголосити, що Росія має повернутися до дипломатії та деескалації ситуації, а також поважала суверенітет та територіальну цілісність України", – наголосив генсек НАТО.

Під час виступу Столтенберг також запросив РФ до діалогу з Україною та країнами-членами Альянсу.

Столтенберг підкреслив, що Альянс підвищив рівень розвідки і ретельно стежитиме за ситуацією.

"Всі члени Альянсу підтримують незалежність і суверенітет України. Україна має право захищати себе, НАТО надаватиме вам практичну підтримку", – додав він.

Своєю чергою український лідер заявив, що ситуацію в Криму, на Донбасі, у Чорному та Азовському морях потрібно розглядати у комплексі з іншими гібридними елементами, які Росія використовує для шантажу і тиску на Україну та демократію.

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Зеленський уточнив, що йдеться про використання мігрантів та штучної енергетичної кризи.

Росія проти вступу України до НАТО

  • Невходження України до західних союзів добивається президент Росії Володимир Путін. Про це він чітко заявив, наприклад, під час відеопереговорів із президентом США Джозефом Байденом, що відбулися 7 грудня.
  • Під час цих переговорів Вашингтон чітко дав зрозуміти, що Україна є партнером США. Байден сказав Путіну, що у разі ескалації ситуації в Україні США зміцнять східний фланг НАТО.
  • Москва розпочала підготовку юридичного документа, який повинен їй гарантувати, що не буде просування НАТО на схід. Це означає, що насамперед документ стосуватиметься перспектив вступу України до Північноатлантичного альянсу.
  • 10 грудня МЗС Росії поширило заяву "Про діалог із США та іншими країнами Заходу щодо вироблення гарантій безпеки", в якій сказано: "У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 р. про те, що "Україна та Грузія стануть членами НАТО", як таке, що суперечить зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ – "не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших".
  • 14 грудня Верхова Рада дозволила допуск на територію країни військ інших країн для участі у міжнародних навчаннях.
  • Загалом президент України Володимир Зеленський здивований вимогами російського лідера Володимира Путіна гарантій нерозширення НАТО на схід, тобто не пускати нашу країну до Альянсу.

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