Россия озвучила новый ультиматум по НАТО

Москва не намерена обсуждать свой договор по гарантиям безопасности, а именно о недопущении вступления Украины, Грузии и Молдовы в НАТО, ни с кем, кроме Вашингтона.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.
В поисках смысла
"РФ предлагает США переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе, вовлечение других стран лишит их смысла", — заявил Рябков.
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По его словам, теперь от Вашингтона зависит, будут ли улучшены отношения с Россией.
Также Рябков заявил, что Кремль требует однозначно отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о членстве Украины и Грузии в НАТО.
"Мы можем обсуждать "за" и "против", но мы требуем однозначно отзыва известного решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Вот это надо отменить, пересмотреть, тогда можно будет сказать, что сделан пусть небольшой, не всеобъемлющий, но все же шаг в правильном направлении", — сказал Рябков.
Ситуация
- 15 декабря Россия передала США предложения по предоставлению Москве гарантий безопасности.
- В российском варианте это – запрет на расширение НАТО за счет Украины, Молдовы и Грузии, а также запрет на размещение натовского вооружения на территории стран, вступивших в НАТО после 1997 года – Польша и страны Балтии.
- В России надеются, что США передадут Москве уже на будущей неделе свои конкретные соображения относительно проекта договора о предоставлении России гарантий нерасширения НАТО на Восток.
- В США подтвердили, что получили проект договора о предоставлении России гарантий непродвижения на Восток. Однако Белый дом намерен обсудить этот документ с европейскими партнерами. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 17 декабря.
- 16 декабря в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский отстаивал право Украины быть членом НАТО и обратился к Альянсу из-за угроз России.