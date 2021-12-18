Россия озвучила новый ультиматум по НАТО

МИД РФ рассказал, когда переговоры по договору безопасности лишатся смысла

Каждый день в Москве рождаются новые условия / Коллаж "Сегодня"

Москва не намерена обсуждать свой договор по гарантиям безопасности, а именно о недопущении вступления Украины, Грузии и Молдовы в НАТО, ни с кем, кроме Вашингтона.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

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В поисках смысла

"РФ предлагает США переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе, вовлечение других стран лишит их смысла", — заявил Рябков.

По его словам, теперь от Вашингтона зависит, будут ли улучшены отношения с Россией.

Также Рябков заявил, что Кремль требует однозначно отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о членстве Украины и Грузии в НАТО.

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"Мы можем обсуждать "за" и "против", но мы требуем однозначно отзыва известного решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Вот это надо отменить, пересмотреть, тогда можно будет сказать, что сделан пусть небольшой, не всеобъемлющий, но все же шаг в правильном направлении", — сказал Рябков.

Ситуация