Джонсон заявил, что вторжение РФ в Украину станет катастрофой для мира

Действия России понесут за собой жесточайшие экономические санкции

Борис Джонсон предупредил РФ о последствиях в случае нападения на Украину/Коллаж: "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторжение России в Украину станет катастрофой для всего мира. По его словам, если РФ начнет полномасштабную войну против Украины, то на страну-агресорку ждут серьезные последствия.

Об этом сообщает Expess.

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Что сказал Джонсон?

По словам Бориса Джонсона, "если Россия будет настолько безумной и сумасшедшей, чтобы решиться на вторжение в Украину", Великобритания, G7 и в целом мировое сообщество введут "очень жесткий пакет экономических санкций".

"Я сказал президенту Путину, что любое подобное действие было бы катастрофическим не только для России и Украины, но и для всего мира", — отметил премьер-министр Великобритании.

Наращивание сил НАТО

Кроме того, Джонсон добавил, что "неизбежным будет наращивание сил НАТО в периферийных регионах".

"Мы видим, что российские силы сосредоточены на украинской границе, Россия также продолжает кибератаки, попытки убийств, использует газ как политическое оружие, удерживает незаконную территорию в Крыму, запугивает Запад и вмешивается в западные выборы", — сказал Борис Джонсон.

Политик добавил, что президент России Владимир Путин ведет гибридную войну против Запада.

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Угроза вторжения РФ

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