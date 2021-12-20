Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 🚀 Ультиматум Росії НАТО 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни
СЬОГОДНІ Влада Події

Лічені дні до вторгнення – ЗМІ повідомили, коли війська Росії увійдуть в Україну

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 грудня, 19:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розвідка Великобританії попередила свій уряд
Розвідка Британії підготувала свій уряд до невтішного сценарію / Колаж "Сьогодні"
Розвідка Британії підготувала свій уряд до невтішного сценарію / Колаж "Сьогодні"

Британська розвідка попередила кабінет міністрів Сполученого Королівства про "реальну можливість" вторгнення Росії в Україну напередодні Різдва. У такому разі це співпаде з 42-ю річницею вторгнення Радянського Союзу до Афганістану.

Про це повідомляє британський таблоїд Daily Star з посиланням на джерела.

Реклама

Занепокоєння Лондона

"І міністерство оборони, і міністерство закордонних справ відмовилися коментувати, які дії Велика Британія може вжити у разі російського вторгнення. Полковник Річард Кемп, колишній командувач в Афганістані, сказав: "Немає можливості прямого військового втручання Великобританії, НАТО чи США у разі нападу Росії на Україну. Найімовірніший варіант – дипломатичні та економічні санкції ", – сказано у статті британських журналістів.

Раніше міністр оборони Великобританії Бен Уоллес назвав малоймовірним, що Лондон та його союзники відправлять війська в Україну у разі російського вторгнення.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що вторгнення Росії в Україну стане катастрофою для світу. За його словами, якщо РФ розпочне повномасштабну війну проти України, то на країну-агресора чекають серйозні наслідки.

Реклама

При цьому Джонсон провів свою телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним, під час якого також застеріг господаря Кремля від вторгнення.

Ситуація на кордоні

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
18,6%
2
Порошенко Порошенко
12,6%
3
Тимошенко Тимошенко
8,2%
4
Бойко Бойко
7,8%
5
Разумков Разумков
4,9%
6
Смешко Смешко
5,1%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.25

Російський рубль (₽)

0.369

Євро (€)

30.86

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

47 522

захворіло за тиждень в Україні

-22%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти