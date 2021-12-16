Джонсон заявив, що вторгнення РФ до України стане катастрофою для світу

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що вторгнення Росії до України стане катастрофою для всього світу. За його словами, якщо РФ розпочне повномасштабну війну проти України, то на країну-агресорку чекають серйозні наслідки.
Про це повідомляє Expess.
Що сказав Джонсон?
За словами Бориса Джонсона, "якщо Росія буде настільки шаленою та божевільною, щоб наважитися на вторгнення до України", Британія, G7 і загалом світова спільнота запровадять "надзвичайно жорсткий пакет економічних санкцій".
Далі по темі
"Я сказав президенту Путіну, що будь-яка подібна дія була б катастрофічною не лише для Росії та України, а й для всього світу", — зазначив прем'єр-міністр Великої Британії.
Нарощування сил НАТО
Крім того, Джонсон додав, що "неминучим буде нарощування сил НАТО в периферійних регіонах".
"Ми бачимо, що російські сили зосереджені на українському кордоні, Росія також продовжує кібератаки, спроби вбивств, використовує газ як політичну зброю, утримує незаконну територію в Криму, залякує Захід і втручається у західні вибори", — сказав Борис Джонсон.
Політик додав, що президент Росії Володимир Путін веде гібридну війну проти Заходу.
Загроза вторгнення РФ
- Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- Росія може використовувати "улюблений" метод для нападу на Україну.
- Меркель зробила Росії попередження щодо України.
- Агентство Bloomberg, посилаючись на американську розвідку, повідомило, що Росія посилює своє військове угруповання в окупованому Криму новими військами, які почала перекидати туди з 15 листопада.
- Тим часом Росія відкинула пропозиції відновити режим припинення вогню на Донбасі з 10 грудня цього року та залучити представників Франції та Німеччини до роботи Спільного центру контролю та координації.
Читайте також
- Росія непередбачувана і може напасти будь-коли, тому варто знати, що потрібно мати у рятувальній валізі. Найнеобхідніші речі можуть врятувати життя у разі евакуації.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до великої війни з Росією.