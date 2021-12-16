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Джонсон заявив, що вторгнення РФ до України стане катастрофою для світу

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
16 грудня, 02:22
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Дії Росії понесуть за собою найжорстокіші економічні санкції
Борис Джонсон попередив РФ щодо наслідків у разі нападу на Україну/Колаж: "Сьогодні"
Борис Джонсон попередив РФ щодо наслідків у разі нападу на Україну/Колаж: "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що вторгнення Росії до України стане катастрофою для всього світу. За його словами, якщо РФ розпочне повномасштабну війну проти України, то на країну-агресорку чекають серйозні наслідки.

Про це повідомляє Expess.

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Що сказав Джонсон?

За словами Бориса Джонсона, "якщо Росія буде настільки шаленою та божевільною, щоб наважитися на вторгнення до України", Британія, G7 і загалом світова спільнота запровадять "надзвичайно жорсткий пакет економічних санкцій".

"Я сказав президенту Путіну, що будь-яка подібна дія була б катастрофічною не лише для Росії та України, а й для всього світу", — зазначив прем'єр-міністр Великої Британії.

Нарощування сил НАТО

Крім того, Джонсон додав, що "неминучим буде нарощування сил НАТО в периферійних регіонах".

"Ми бачимо, що російські сили зосереджені на українському кордоні, Росія також продовжує кібератаки, спроби вбивств, використовує газ як політичну зброю, утримує незаконну територію в Криму, залякує Захід і втручається у західні вибори", — сказав Борис Джонсон.

Політик додав, що президент Росії Володимир Путін веде гібридну війну проти Заходу.

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Загроза вторгнення РФ

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