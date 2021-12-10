Росія відмовилася від нового перемир'я на Донбасі

РФ також відмовилася звільнити 60 утримуваних осіб на Донбасі

РФ відкинула всі українські пропозиції щодо Донбасу. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська Федерація на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відкинула пропозиції відновити режим припинення вогню з 10 грудня цього року та залучити представників Франції та Німеччини до роботи Спільного центру контролю та координації.

Про це повідомляє Українська делегація для участі у ТКГ у Facebook.

Реклама

Відомо, що 7 грудня відбулися засідання робочих підгруп Тристоронньої контактної групи (ТКГ), у ході яких українською стороною були озвучені три ключові ініціативи:

Повернення до сталого перемир'я шляхом забезпечення реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року;

Відкриття КПВВ у Щасті, Золотому, яке з української сторони відкрито з листопада 2020 року;

Взаємний обмін утримуваними особами, що дозволило б у найближчому майбутньому звільнити близько 60 осіб.

Проте всі ініціативи української сторони були відкинуті Російською Федерацією.

Незважаючи на це, українська сторона ТКГ зазначила, що Україна залишається прихильною до необхідності забезпечення сталого перемир'я і готова продовжити роботу над цим у будь-яких форматах.

Реклама

Російська окупація Донбасу