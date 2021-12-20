Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 🚀 Ультиматум Росії НАТО 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни
СЬОГОДНІ Влада Події

Росія пригрозила НАТО силою – у США заговорили про можливу війну

Наталія Магдик Наталія Магдик
20 грудня, 11:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Названі умови, за яких Росія дасть військову відповідь
Російська сторона вважає, що альянс має серйозно поставитися до пропозицій РФ щодо гарантій безпеки
Російська сторона вважає, що альянс має серйозно поставитися до пропозицій РФ щодо гарантій безпеки / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія дасть військову відповідь НАТО, якщо альянс продовжить наступати на болючі точки країни. Про це заявив керівник російської делегації при ОБСЄ Костянтин Гаврилов, повідомляє Росія 24.

Гаврилов вважає, що у відносинах Росії та НАТО "настає момент істини".

Реклама

"Не можна постійно наступати на болючі точки Росії, треба визначатися... Розмова має бути серйозною, і всі в НАТО чудово розуміють, незважаючи на всю силу і міць, що необхідно робити конкретні політичні дії, інакше альтернатива – це військово-технічна і військова відповіді Росії", – сказав дипломат.

За його словами, НАТО буде змушене серйозно поставитися до російських пропозицій щодо гарантій безпеки.

Раніше він заявляв про те, що альянс нагнітає напруженість ситуації в усіх напрямках, зокрема збільшуючи інтенсивність розвідувальних польотів біля кордонів Росії.

У той же час, як пише "Радіо Свобода", головний представник республіканців у комітеті Сенату США із закордонних справ Сенатор Джим Ріш заявив, що пропозиції щодо безпеки, які Росія висунула у відповідь на занепокоєння Заходу через нарощування російських військ поблизу України, є чіткою ознакою того, що Росія "намагається створити привід для війни".

Реклама

"Пропозиції Росії є не угодами про безпеку, а списком поступок, які мають зробити США та НАТО, щоб заспокоїти президента Росії Володимира Путіна", – сказав він.

Також він зазначив, що Росія висунула вимоги, знаючи, що їх неможливо ухвалити.

"Російська Федерація висунула ці вимоги з повним розумінням, що їх неможливо прийняти. Путін знає, що Сполучені Штати та наші 29 союзників по НАТО не ведуть і не вестимуть переговори про майбутнє суверенних держав, таких як Україна, які повинні мати можливість робити свій вибір", – наголосив він.

Ріш закликав адміністрацію президента Джо Байдена і всіх союзників по НАТО відхилити вимоги, зазначивши, що альянс має бути готовим до того, що глава Російської Федерації використовує відмову як привод для використання військової сили. Він також закликав Конгрес та адміністрацію діяти до того, як Росія вдасться до подальшої ескалації.

Конфлікт інтересів

  • Президент Росії Володимир Путін під час відеопереговорів із президентом США Джозеф Байден, дав чітко зрозуміти, що він домагається невходження України в західні союзи.
  • Під час цих переговорів Вашингтон зазначив, що Україна є партнером США. Байден сказав Путіну, що у разі ескалації ситуації в Україні США зміцнять східний фланг НАТО.
  • 17 грудня Росія передала США проєкт договору щодо гарантій нерозширення НАТО на Схід. У ньому йдеться про те, щоб не приймати країни колишнього Радянського Союзу до Альянсу – насамперед Україну, Молдову, Грузію.
  • В Україні ситуація підштовхнула Верховну Раду дозволити допуск на територію країни військ інших країн для участі у міжнародних навчаннях.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
18,6%
2
Порошенко Порошенко
12,6%
3
Тимошенко Тимошенко
8,2%
4
Бойко Бойко
7,8%
5
Разумков Разумков
4,9%
6
Смешко Смешко
5,1%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.25

Російський рубль (₽)

0.369

Євро (€)

30.86

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

47 522

захворіло за тиждень в Україні

-22%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти