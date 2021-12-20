Росія пригрозила НАТО силою – у США заговорили про можливу війну

Названі умови, за яких Росія дасть військову відповідь

Російська сторона вважає, що альянс має серйозно поставитися до пропозицій РФ щодо гарантій безпеки / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія дасть військову відповідь НАТО, якщо альянс продовжить наступати на болючі точки країни. Про це заявив керівник російської делегації при ОБСЄ Костянтин Гаврилов, повідомляє Росія 24.

Гаврилов вважає, що у відносинах Росії та НАТО "настає момент істини".

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"Не можна постійно наступати на болючі точки Росії, треба визначатися... Розмова має бути серйозною, і всі в НАТО чудово розуміють, незважаючи на всю силу і міць, що необхідно робити конкретні політичні дії, інакше альтернатива – це військово-технічна і військова відповіді Росії", – сказав дипломат.

За його словами, НАТО буде змушене серйозно поставитися до російських пропозицій щодо гарантій безпеки.

Раніше він заявляв про те, що альянс нагнітає напруженість ситуації в усіх напрямках, зокрема збільшуючи інтенсивність розвідувальних польотів біля кордонів Росії.

У той же час, як пише "Радіо Свобода", головний представник республіканців у комітеті Сенату США із закордонних справ Сенатор Джим Ріш заявив, що пропозиції щодо безпеки, які Росія висунула у відповідь на занепокоєння Заходу через нарощування російських військ поблизу України, є чіткою ознакою того, що Росія "намагається створити привід для війни".

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"Пропозиції Росії є не угодами про безпеку, а списком поступок, які мають зробити США та НАТО, щоб заспокоїти президента Росії Володимира Путіна", – сказав він.

Також він зазначив, що Росія висунула вимоги, знаючи, що їх неможливо ухвалити.

"Російська Федерація висунула ці вимоги з повним розумінням, що їх неможливо прийняти. Путін знає, що Сполучені Штати та наші 29 союзників по НАТО не ведуть і не вестимуть переговори про майбутнє суверенних держав, таких як Україна, які повинні мати можливість робити свій вибір", – наголосив він.

Ріш закликав адміністрацію президента Джо Байдена і всіх союзників по НАТО відхилити вимоги, зазначивши, що альянс має бути готовим до того, що глава Російської Федерації використовує відмову як привод для використання військової сили. Він також закликав Конгрес та адміністрацію діяти до того, як Росія вдасться до подальшої ескалації.

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