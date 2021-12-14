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Рада дозволила пустити в Україну військових НАТО – що це означає

Наталія Магдик Наталія Магдик
14 грудня, 15:31
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Іноземні збройні сили будуть допущені на територію України для участі у різних категоріях навчань
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Парламент України дозволив допустити на територію країни війська інших країн для участі у міжнародних навчаннях. "За" проголосували 318 депутатів. Тепер документ має бути підписаний президентом України.

Цей закон ініціював президент країни Володимир Зеленський

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Цілі закону

Легітимізувати його ініціативу провести на території країни наступного року низку військових навчань.

Серед них багатонаціональні навчання "Об'єднані зусилля", "Світла лавина", "Вікінг" та "Кленова арка", українсько-американські Rapid Trident і Sea Breeze, українсько-британські Cossack Mace, українсько-румунські Riverine, українсько-польські Silver Sa.

За законом України, допуск іноземних військ на територію держави щоразу визначався спеціальним нормативним актом.

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Згідно з текстом законопроекту, іноземні збройні сили будуть допущені на територію України для участі в:

- багатонаціональних навчаннях "Об'єднані зусилля – 2022",

- українсько-американських навчаннях "Репід Трайдент – 2022",

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- українсько-британських навчаннях "Козак Мейс – 2022",

- багатонаціональних навчаннях "Світла Лавина – 2022",

- українсько-польських навчаннях "Сільвер Сейбер – 2022",

- українсько-американських навчаннях "Сі Бриз – 2022",

- українсько-румунських навчаннях "Ріверайн – 2022",

- багатонаціональних навчаннях "Кленова Арка – 2022",

- багатонаціональні навчання "Вікінг – 2022".

Рада та закони щодо Росії

Верховна Рада у другому читанні та загалом ухвалила законопроект про спрощене отримання українського громадянства тими, хто воював на Донбасі. Проект №5630 у другому читанні підтримали 285 депутатів .

Росію непокоїть НАТО

  • Невходження України до західних союзів добивається президент Росії Володимир Путін. Про це він чітко заявив, наприклад, під час відеопереговорів із президентом США Джозефом Байденом, що відбулися 7 грудня.
  • Під час цих переговорів Вашингтон чітко дав зрозуміти, що Україна є партнером США . Байден сказав Путіну, що у разі ескалації ситуації в Україні США зміцнять східний фланг НАТО.
  • Москва розпочала підготовку юридичного документа, який повинен їй гарантувати, що не буде просування НАТО на схід . Це означає, що насамперед документ стосуватиметься перспектив вступу України до Північноатлантичного альянсу.

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