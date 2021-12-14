Рада дозволила пустити в Україну військових НАТО – що це означає

Парламент України дозволив допустити на територію країни війська інших країн для участі у міжнародних навчаннях. "За" проголосували 318 депутатів. Тепер документ має бути підписаний президентом України.
Цей закон ініціював президент країни Володимир Зеленський
Цілі закону
Легітимізувати його ініціативу провести на території країни наступного року низку військових навчань.
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Серед них багатонаціональні навчання "Об'єднані зусилля", "Світла лавина", "Вікінг" та "Кленова арка", українсько-американські Rapid Trident і Sea Breeze, українсько-британські Cossack Mace, українсько-румунські Riverine, українсько-польські Silver Sa.
За законом України, допуск іноземних військ на територію держави щоразу визначався спеціальним нормативним актом.
Згідно з текстом законопроекту, іноземні збройні сили будуть допущені на територію України для участі в:
- багатонаціональних навчаннях "Об'єднані зусилля – 2022",
- українсько-американських навчаннях "Репід Трайдент – 2022",
- українсько-британських навчаннях "Козак Мейс – 2022",
- багатонаціональних навчаннях "Світла Лавина – 2022",
- українсько-польських навчаннях "Сільвер Сейбер – 2022",
- українсько-американських навчаннях "Сі Бриз – 2022",
- українсько-румунських навчаннях "Ріверайн – 2022",
- багатонаціональних навчаннях "Кленова Арка – 2022",
- багатонаціональні навчання "Вікінг – 2022".
Рада та закони щодо Росії
Верховна Рада у другому читанні та загалом ухвалила законопроект про спрощене отримання українського громадянства тими, хто воював на Донбасі. Проект №5630 у другому читанні підтримали 285 депутатів .
Росію непокоїть НАТО
- Невходження України до західних союзів добивається президент Росії Володимир Путін. Про це він чітко заявив, наприклад, під час відеопереговорів із президентом США Джозефом Байденом, що відбулися 7 грудня.
- Під час цих переговорів Вашингтон чітко дав зрозуміти, що Україна є партнером США . Байден сказав Путіну, що у разі ескалації ситуації в Україні США зміцнять східний фланг НАТО.
- Москва розпочала підготовку юридичного документа, який повинен їй гарантувати, що не буде просування НАТО на схід . Це означає, що насамперед документ стосуватиметься перспектив вступу України до Північноатлантичного альянсу.