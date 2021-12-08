Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 😷 Штам Омікрон 🔔 Загроза війни з Росією
СЬОГОДНІ Влада Події

Що вирішили Путін та Байден відносно України: ключові заяви

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
8 грудня, 00:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Білому домі пообіцяли поговорити із Зеленським 9 грудня
Президенти обмінювалися своїми позиціями протягом двох годин / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Президенти обмінювалися своїми позиціями протягом двох годин / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

7 грудня відбулися двогодинні переговори російського президента Володимира Путіна та президента США Джозефа Байдена. Основною темою була – Україна. Російські ЗМІ та прес-служба Білого дому вже розповіли про перші подробиці переговорів.

Ультиматум задля деескалації

Джозеф Байден погрожував Володимиру Путіну "серйозними економічними санкціями" проти РФ, якщо відбудеться вторгнення на територію України.

Реклама

Про це повідомила заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд під час брифінгу після переговорів. За її словами, Байден також поставив ультиматум: США дадуть позитивну відповідь на запити розширити військову присутність на сході Європи, якщо РФ виявить агресію. У тому числі йдеться про східний фланг НАТО.

А Україні у такому разі розширять військову допомогу. Як зазначила Нуланд, США вже зараз інтенсивно взаємодіють із Зеленським та українським урядом щодо зміцнення оборони України.

Крім того, Байден також розповів Путіну про плани відключити Росію від світової фінансової системи, тимчасово зупинити "Північний потік – 2" та підготувати ще "активні, ясні відповіді" на можливу російську військову агресію проти України.

Реклама

У Білому домі додали, що обмеження проти Москви також обговорюються лідерами Євросоюзу. Водночас США заявили, що, як і раніше, офіційно не вважають, що російське керівництво прийняло рішення напасти на Україну. У Кремлі заявили, що Володимир Путін відмовився визнавати відповідальність за нагнітання ситуації навколо військової присутності РФ біля кордонів України.

У Росії також відповіли, чи Путін пообіцяв у розмові з Байденом не відправляти війська на територію України.

"Про це навіть не йшлося. Як відправляти війська до України? Що це? Вторгнення чи що це? Взагалі мови не було про це – сказав помічник російського президента Юрій Ушаков, передають російські ЗМІ.

Реклама

Переговори та Мінські угоди

Повернутися до переговорів – одна з вимог Байдена до Кремля, заявили у Білому домі.

Американський президент зажадав розпочати деескалацію, відвести війська РФ від кордону з Україною та розпочати врегулювання дипломатичним шляхом. Як зазначають у Байдена, США та Росія здатні дипломатичним шляхом "зняти напруженість" в українському питанні.

На окрему увагу заслуговує повідомлення з Білого дому про готовність "підтримати врегулювання на Донбасі в рамках Мінського процесу". Заява зроблена із застереженням, "якщо сторони це вітатимуть".

Вашингтон також анонсував: Байден проведе бесіду із Зеленським 9 грудня.

У свою чергу Володимир Путін спробував переконати США у нібито "провокаційних діях Києва проти Донбасу". Як повідомляють російські медіа, господар Кремля "проілюстрував деструктивну лінію Києва, спрямовану на повний демонтаж Мінських угод".

Україна та членство в НАТО

"Ніхто не має права диктувати НАТО, кого слід приймати до Альянсу", – з такою позицією Байден залишився на переговорах із Путіним, стверджують у Білому домі. Американський президент також не давав зобов'язань стосовно позаблокового статусу України.

Водночас, під час брифінгу адміністрації президента США не прозвучало жодних заяв про перспективу членства України в НАТО. Але російський президент все ж таки поскаржився на співпрацю Києва та Північноатлантичного Альянсу.

"Путін наголосив, що НАТО робить небезпечні спроби освоєння української території, і заявив Байдену, що Росія серйозно зацікавлена у отриманні надійних гарантій, що унеможливлюють розширення НАТО на схід", – передає російське інформагентство ТАРС.

У Кремлі запевнили, що Байден пообіцяв поговорити з колегами в НАТО щодо занепокоєння Росії просування Альянсу. При цьому перший помічник президента Росії Юрій Ушаков не згадав про будь-які гарантії стосовно дій НАТО на східному фланзі або запевнення їх надати.

Скарги Путіна на Україну

Помічник російського президента Юрій Ушаков розповів, що Путін скаржився Байдену на "утиск російської мови" владою в Україні. Також йшлося і про один із українських законопроектів – "Про державну політику перехідного періоду".

Путін заявив, що цей документ "веде до повного виходу Києва із Мінська-2". Звучали і тези про горезвісні "червоні лінії", про які раніше згадував Путін. Російська сторона назвала неприйнятним для себе навіть розміщення в Україні наступальних озброєнь за підтримки Заходу.

Очікування

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Влада
Наші автори
Ірина Ковальчук У Москві антимасочник розстріляв людей – є загиблі Ірина Ковальчук · Редактор розділу Світ
Богдан Приходько Атака Зеленського на "неугодні" ЗМІ: як на Банковій намагаються натиснути на журналістів Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Їх не покликали: обурені журналісти йдуть до Зеленського лише з одним питанням Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Щоденник незалежності 🇺🇦

7 грудня 1991. Неподалік від польського кордону на держдачі Віскулі у Біловезькій пущі проходить зустріч президентів України, Росії та Білорусі

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.33

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.73

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

72 229

захворіло за тиждень в Україні

-15%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти