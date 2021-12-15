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Москва передала США документ про заборону вступу України до НАТО

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 грудня, 16:18
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Про цю видатну подію Путін повідомив лідера Китаю
Путін намагається зачинити двері перед Україною в НАТО / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Путін намагається зачинити двері перед Україною в НАТО / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Росія передала США пропозиції щодо надання Москві гарантій безпеки. Як заявлялося раніше, йдеться насамперед про нерозширення НАТО на схід.

Про передачу документа щодо гарантій безпеки заявив президент РФ Володимир Путін у ході відеосаміту з головою КНР Сі Цзіньпіном, передає агентство "Інтерфакс".

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Заява

"Президент поінформував, що буквально сьогодні в нашому МЗС американським представникам було передано конкретні пропозиції, спрямовані на вироблення юридичних гарантій забезпечення безпеки Росії", – повідомив помічник глави російської держави Юрій Ушаков за підсумками відеосаміту.

За словами Ушакова, пропозиції були передані помічнику держсекретаря США Карен Донфрід, яка зараз перебуває з робочим візитом у Москві.

Як сказав помічник Путіна, російський президент підкреслив, що РФ готова "негайно розпочати переговори з цього вкрай важливого питання щодо забезпечення безпеки Росії". "Президент висловив сподівання, що американці та натовці позитивно на це відреагують", – зазначив Ушаков.

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За словами Ушакова, Китай повністю підтримує ініціативу Москви. "Ми інформуватимемо китайських колег про те, як будуть складатися переговори з американськими партнерами та партнерами по НАТО", – сказав Ушаков.

Питання НАТО

  • 10 грудня МЗС Росії поширило заяву "Про діалог зі США та іншими країнами Заходу щодо вироблення гарантій безпеки", в якій сказано: "У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 р. про те, що "Україна та Грузія стануть членами НАТО", оскільки це суперечить зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ – "не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших".
  • Нині президент Володимир Зеленський у Брюсселі зустрічається із головою Європейської ради Шарлем Мішелем та очікується зустріч із секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом з метою ще раз заявити позицію країни щодо інтеграції до НАТО та ЄС.
  • 14 грудня Верхова Рада дозволила допуск на територію країни військ інших країн для участі у міжнародних навчаннях.
  • Загалом президент України Володимир Зеленський здивований вимогами російського лідера Володимира Путіна щодо гарантій нерозширення НАТО на схід, тобто не пускати нашу країну до Альянсу.

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