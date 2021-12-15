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Москва передала США документ о запрете вступления Украины в НАТО

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
15 декабря, 16:18
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Об этом выдающемся событии Путин сообщил лидеру Китая
Путин пытается закрыть двери перед Украиной в НАТО / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Путин пытается закрыть двери перед Украиной в НАТО / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Россия передала США предложения по предоставлению Москве гарантий безопасности. Как заявлялось ранее, речь идет в первую очередь о нерасширении НАТО на восток.

О передаче документа по гарантиям безопасности заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеосаммита с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает агентство "Интерфакс".

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Заявление

"Президент проинформировал, что буквально сегодня в нашем МИДе американским представителям были переданы конкретные предложения, направленные на то, чтобы выработать юридические гарантии обеспечения безопасности России", – сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков по итогам видеосаммита.

По словам Ушакова, предложения были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид, которая сейчас находится с рабочим визитом в Москве.

Как сказал помощник Путина, российский президент подчеркнул, что РФ готова "немедленно начать переговоры по этому крайне важному вопросу, который касается обеспечения безопасности России". "Президент выразил надежду, что американцы и натовцы положительно на это отреагируют", – отметил Ушаков.

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По словам Ушакова, Китай полностью поддерживает инициативу Москвы. "Мы будем информировать китайских коллег о том, как будут складываться переговоры на этот счёт с американскими партнёрами и партерами по НАТО", – сказал Ушаков.

Вопрос НАТО

  • 10 декабря МИД России распространил заявление "О диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности", в котором сказано: "В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".
  • Сейчас президент Владимир Зеленский в Брюсселе встречается с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и ожидается встреча с секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом с целью еще раз заявить позицию страны по интеграции в НАТО и ЕС.
  • 14 декабря Верховая Рада разрешила допуск на территорию страны войска других стран для участия в международных учениях.
  • В целом президент Украины Владимир Зеленский удивлен требованиями российского лидера Владимира Путина гарантий нерасширения НАТО на Восток, то есть не пускать нашу страну в Альянс.

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