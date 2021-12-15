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Зеленський у Брюсселі провів перші переговори – з ким зустрівся та про що говорив

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
15 грудня, 13:44
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У глави держави сьогодні напружений та важливий день – переговори з лідерами ЄС
Зеленський та Шарль Мішель обговорили важливі питання. Колаж "Сьогодні"
Зеленський та Шарль Мішель обговорили важливі питання. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський у Брюсселі зустрівся із головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Про це він повідомив у Twitter.

За його словами, він із Мішелем скоординував позиції перед шостим самітом Східного партнерства.

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Зеленський та Мішель зустрілися у Брюсселі. Фото: president.gov.ua

"Наша мета – повноправне членство України у Європейському Союзі. Поінформував про ситуацію на східних кордонах. Чекаємо на чіткі сигнали за результатами засідання Ради ЄС 16 грудня про неприпустимість ескалації", – написав Зеленський.

Також на Банковій розповіли, що президент України наголосив на важливості визначення стратегічних цілей Східного партнерства, зокрема, щодо відносин між ЄС та державами "Асоційованого тріо".

Співрозмовники обговорили українські перспективи у ЄС. Фото: president.gov.ua

При цьому він акцентував увагу Мішеля на тому, що стратегічною метою України у відносинах з Євросоюзом є набуття повноправного членства. У зв'язку з цим наша держава очікує на визнання своєї європейської перспективи з боку ЄС.

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Також Мішель та Зеленський підтримали продовження спільних зусиль для недопущення ескалації конфлікту на тлі загрози російського вторгнення.

Візит Зеленського до ЄС

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