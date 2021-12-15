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Зеленский в Брюсселе провел первые переговоры – с кем встретился и о чем говорил

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
15 декабря, 13:44
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У главы государства сегодня напряженный и важный день – переговоры с лидерами ЕС
Зеленский и Шарль Мишель обсудили важные вопросы. Коллаж "Сегодня"
Зеленский и Шарль Мишель обсудили важные вопросы. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом он сообщил в Twitter.

По его словам, он с Мишелем скоординировал позиции перед шестым саммитом Восточного партнерства.

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Зеленский и Мишель встретились в Брюсселе. Фото: president.gov.ua

"Наша цель – полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Проинформировал о ситуации на восточных границах. Ожидаем четких сигналов по результатам заседания Совета ЕС 16 декабря о недопустимости эскалации", – написал Зеленский.

Также на Банковой рассказали, что президент Украины отметил важность определения стратегических целей Восточного партнерства, в частности, относительно отношений между ЕС и государствами "Ассоциированного трио".

Собеседники обсудили украинские перспективы в ЕС. Фото: president.gov.ua

При этом он акцентировал внимание Мишеля на том, что стратегической целью Украины в отношениях с Евросоюзом является обретение полноправного членства. В этой связи наше государство ожидает признания своей европейской перспективы со стороны ЕС.

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Также Мишель и Зеленский поддержали продолжение совместных усилий для недопущения эскалации конфликта на фоне угрозы российского вторжения.

Визит Зеленского в ЕС

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