До України їде Еммануель Макрон – коли і навіщо

Посольство України у Франції працює над організацією візиту президента Французької Республіки Еммануеля Макрона до нашої країни. Французький лідер має намір відвідати Київ, проте дату все ще не погоджено.
Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко в інтерв'ю виданню Український тиждень.
В очікуванні
"Ми вже понад рік готуємося до візиту. Перші пів року був карантин, усе зупинилося. А нині ситуація така: і ми, і МЗС Франції й далі готуємося до цього візиту. Посольство перебуває в постійному діалозі з Єлисейським палацом та з МЗС Франції. Нам підтверджують, що намір відвідати Україну стовідсотковий, але дату ще визначають. Днями я спілкувався з його дипломатичними радниками, нині президент Франції їде до Перської затоки – три країни за два дні, а наступний візит заплановано до нас. Коли це буде – чи в грудні, чи на початку наступного року, – ще не знаємо", – зазначив дипломат.
Двосторонні відносини
- Наприкінці листопада міністр іноземних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Росії загрожують серйозні наслідки у разі повномасштабного нападу на Україну. Він наголосив, що Захід уважно стежить за воєнною обстановкою в регіоні.
- Проте у серпні Франція не була присутня на саміті "Кримської платформи", де близько 30 країн висловилися за відновлення територіальної цілісності України.
- Пізніше Жан-Ів Ле Дріан заявив, що події в Афганістані завадили йому приїхати до Києва на саміт.
- Секретар РНБО Олексій Данілов головними винуватцями у нападі Росії на Україну та Грузію вважає Німеччину та Францію, які заблокували 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті надання нашій країні Плану дій на вступ до Альянсу.