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До України їде Еммануель Макрон – коли і навіщо

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
9 грудня, 19:24
В закладинки
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Візит готується майже рік, але щось постійно заважає
Офіційний візит президента передбачає приїзд і першої леді Франції/Фото Reuters/Колаж "Сьогодні"
Офіційний візит президента передбачає приїзд і першої леді Франції/Фото Reuters/Колаж "Сьогодні"

Посольство України у Франції працює над організацією візиту президента Французької Республіки Еммануеля Макрона до нашої країни. Французький лідер має намір відвідати Київ, проте дату все ще не погоджено.

Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко в інтерв'ю виданню Український тиждень.

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В очікуванні

"Ми вже понад рік готуємося до візиту. Перші пів року був карантин, усе зупинилося. А нині ситуація така: і ми, і МЗС Франції й далі готуємося до цього візиту. Посольство перебуває в постійному діалозі з Єлисейським палацом та з МЗС Франції. Нам підтверджують, що намір відвідати Україну стовідсотковий, але дату ще визначають. Днями я спілкувався з його дипломатичними радниками, нині президент Франції їде до Перської затоки – три країни за два дні, а наступний візит заплановано до нас. Коли це буде – чи в грудні, чи на початку наступного року, – ще не знаємо", – зазначив дипломат.

Двосторонні відносини

  • Наприкінці листопада міністр іноземних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Росії загрожують серйозні наслідки у разі повномасштабного нападу на Україну. Він наголосив, що Захід уважно стежить за воєнною обстановкою в регіоні.
  • Проте у серпні Франція не була присутня на саміті "Кримської платформи", де близько 30 країн висловилися за відновлення територіальної цілісності України.
  • Пізніше Жан-Ів Ле Дріан заявив, що події в Афганістані завадили йому приїхати до Києва на саміт.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов головними винуватцями у нападі Росії на Україну та Грузію вважає Німеччину та Францію, які заблокували 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті надання нашій країні Плану дій на вступ до Альянсу.

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