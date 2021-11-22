Франція пригрозила РФ дуже тяжкими наслідками за напад на Україну

Росії загрожують серйозні наслідки у разі повномасштабного нападу на Україну. Захід уважно стежить за воєнною обстановкою.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Bloomberg.
Нещодавно США попередили європейських союзників, що Росія може планувати вторгнення в Україну. Такі припущення було зроблено на тлі нарощування військ та озброєнь вздовж кордону України.
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"Будь-яке порушення кордону, будь-яке вторгнення призведе до вкрай тяжких наслідків", – сказав французький міністр.
Він зазначив, що останнім часом у Путіна активно виражаються авторитарні тенденції, тому необхідно знайти "спосіб працювати разом", щоб запобігти можливій новій війні.
Глава МЗС Франції закликав Москву використати свій вплив для вирішення міграційної кризи в Білорусі, оскільки самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ризикує викликати гуманітарну катастрофу.
"Зараз для Росії час чинити тиск (Білорусь. – Ред.)", – підкреслив Ле Дріан.
Росію усі попереджають
- Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що Росія може напасти на Україну вже наприкінці січня. Він навіть озвучив сценарій, як це може статися.
- У США та НАТО вже заявили, що уважно стежать за тим, що відбувається поблизу українських кордонів, та попередили Росію утриматись від нападу на Україну, а Велика Британія навіть нібито готова відправити сотні своїх військових до України.
- Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін також сказала, що на Росію чекають серйозні наслідки за агресію проти України. Американці спостерігають за діями Кремля та попереджають росіян.
- Тим часом США та ЄС розробляють план щодо стримування Росії від вторгнення до України. Наші західні партнери не вірять, що Путін даремно стягує до українського кордону свої танки.