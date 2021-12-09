Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин ⚽ Заря - Буде-Глимт: онлайн 💡 Запрет пакетов 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Власть События

В Украину едет Эммануэль Макрон — когда и зачем

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
9 декабря, 19:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Визит готовится уже почти год, но что-то постоянно мешает
Официальный визит президента предусматривает приезд и первой леди Франции/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"
Официальный визит президента предусматривает приезд и первой леди Франции/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"

Посольство Украины в Париже работает над организацией визита президента Французской Республики Эммануэля Макрона в нашу страну. Французский лидер намерен посетить Киев, однако дата все еще не согласована.

Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию Український тиждень.

Реклама

В ожидании

"Мы уже больше года готовимся к визиту. Первые полгода был карантин, все остановилось. А сейчас ситуация такова: и мы, и МИД Франции готовимся к этому визиту. Посольство находится в постоянном диалоге с Елисейским дворцом и МИДом Франции. Нам подтверждают, что намерение посетить Украину стопроцентное, но дату еще определяют. На днях я общался с его дипломатическими советниками, ныне президент Франции едет в Персидский залив – три страны за два дня, а следующий визит запланирован к нам. Когда это будет – в декабре или в начале следующего года, – еще не знаем", – отметил дипломат.

Двухсторонние отношения

  • В конце ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что России грозят серьезные последствия в случае полномасштабного нападения на Украину. Он подчеркнул, что Запад пристально следит за военной обстановкой в регионе.
  • Тем не менее в августе Франция не присутствовала на саммите "Крымской платформы", где около 30 стран высказались за восстановление территориальной целостности Украины.
  • Позже Жан-Ив Ле Дриан заявил, что события в Афганистане помешали ему приехать в Киев на саммит.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов главными виновниками в нападении России на Украину и Грузию считает Германию и Францию, которые заблокировали в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте предоставление нашей стране Плана действий на вступление в Альянс.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Руководитель проекта "Власть" Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.22

Российский рубль (₽)

0.3693

Евро (€)

30.77

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

68 485

заболело за неделю в Украине

-14%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять