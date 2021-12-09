В Украину едет Эммануэль Макрон — когда и зачем

Посольство Украины в Париже работает над организацией визита президента Французской Республики Эммануэля Макрона в нашу страну. Французский лидер намерен посетить Киев, однако дата все еще не согласована.
Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию Український тиждень.
В ожидании
"Мы уже больше года готовимся к визиту. Первые полгода был карантин, все остановилось. А сейчас ситуация такова: и мы, и МИД Франции готовимся к этому визиту. Посольство находится в постоянном диалоге с Елисейским дворцом и МИДом Франции. Нам подтверждают, что намерение посетить Украину стопроцентное, но дату еще определяют. На днях я общался с его дипломатическими советниками, ныне президент Франции едет в Персидский залив – три страны за два дня, а следующий визит запланирован к нам. Когда это будет – в декабре или в начале следующего года, – еще не знаем", – отметил дипломат.
Двухсторонние отношения
- В конце ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что России грозят серьезные последствия в случае полномасштабного нападения на Украину. Он подчеркнул, что Запад пристально следит за военной обстановкой в регионе.
- Тем не менее в августе Франция не присутствовала на саммите "Крымской платформы", где около 30 стран высказались за восстановление территориальной целостности Украины.
- Позже Жан-Ив Ле Дриан заявил, что события в Афганистане помешали ему приехать в Киев на саммит.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов главными виновниками в нападении России на Украину и Грузию считает Германию и Францию, которые заблокировали в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте предоставление нашей стране Плана действий на вступление в Альянс.