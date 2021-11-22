Франция пригрозила РФ очень тяжелыми последствиями за нападение на Украину

России грозят серьезные последствия в случае полномасштабного нападения на Украину. Запад пристально следит за военной обстановкой.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Bloomberg.
Недавно США предупредили европейских союзников о том, что Россия может планировать вторжение в Украину. Такие предположения были сделаны на фоне наращивания войск и вооружений вдоль границы Украины.
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"Любое нарушение границы, любое вторжение приведет к крайне тяжелым последствиям", – сказал французский министр.
Он отметил, что в последнее время у Путина активно выражаются авторитарные тенденции, поэтому необходимо найти "способ работать вместе", чтобы предотвратить возможную новую войну.
Глава МИД Франции призвал Москву использовать свое влияние для решения миграционного кризиса в Беларуси, поскольку самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рискует вызвать гуманитарную катастрофу.
"Сейчас для России время оказать давление (на Беларусь. – Ред.)", – подчеркнул Ле Дриан.
Россию все предупреждают
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия может напасть на Украину уже в конце января. Он даже озвучил сценарий, как это может произойти.
- В США и НАТО уже заявили, что внимательно следят за происходящим вблизи украинских границ, и предупредили Россию воздержаться от нападения на Украину, а Великобритания даже якобы готова отправить сотни своих военных в Украину.
- Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин тоже сказала, что Россию ждут серьезные последствия за агрессию против Украины. Американцы наблюдают за действиями Кремля и предупреждают россиян.
- Тем временем США и ЕС разрабатывают план по сдерживанию России от вторжения в Украину. Наши западные партнеры не верят, что Путин зря стягивает к украинской границе свои танки.