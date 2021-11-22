Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Годовщина Евромайдана Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Власть События

Франция пригрозила РФ очень тяжелыми последствиями за нападение на Украину

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
22 ноября, 13:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Французский министр Ле Дриан обратился к российскому руководству с требованием угомониться
Ле Дриан предупредил Кремль. Коллаж "Сегодня"
Ле Дриан предупредил Кремль. Коллаж "Сегодня"

России грозят серьезные последствия в случае полномасштабного нападения на Украину. Запад пристально следит за военной обстановкой.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Bloomberg.

Реклама

Недавно США предупредили европейских союзников о том, что Россия может планировать вторжение в Украину. Такие предположения были сделаны на фоне наращивания войск и вооружений вдоль границы Украины.

"Любое нарушение границы, любое вторжение приведет к крайне тяжелым последствиям", – сказал французский министр.

Он отметил, что в последнее время у Путина активно выражаются авторитарные тенденции, поэтому необходимо найти "способ работать вместе", чтобы предотвратить возможную новую войну.

Реклама

Глава МИД Франции призвал Москву использовать свое влияние для решения миграционного кризиса в Беларуси, поскольку самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рискует вызвать гуманитарную катастрофу.

"Сейчас для России время оказать давление (на Беларусь. – Ред.)", – подчеркнул Ле Дриан.

Россию все предупреждают

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Беглецы Майдана: как живут и чем занимаются Азаров, Пшонка, Царев и другие соратники Януковича Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко От "Большой стройки" – до главы "слуг": что известно о Елене Шуляк Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Российский рубль (₽)

0.3622

Евро (€)

29.98

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

111 966

заболело за неделю в Украине

-20%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять