Франция пригрозила РФ очень тяжелыми последствиями за нападение на Украину

Французский министр Ле Дриан обратился к российскому руководству с требованием угомониться

Ле Дриан предупредил Кремль. Коллаж "Сегодня"

России грозят серьезные последствия в случае полномасштабного нападения на Украину. Запад пристально следит за военной обстановкой.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Bloomberg.

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Недавно США предупредили европейских союзников о том, что Россия может планировать вторжение в Украину. Такие предположения были сделаны на фоне наращивания войск и вооружений вдоль границы Украины.

"Любое нарушение границы, любое вторжение приведет к крайне тяжелым последствиям", – сказал французский министр.

Он отметил, что в последнее время у Путина активно выражаются авторитарные тенденции, поэтому необходимо найти "способ работать вместе", чтобы предотвратить возможную новую войну.

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Глава МИД Франции призвал Москву использовать свое влияние для решения миграционного кризиса в Беларуси, поскольку самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рискует вызвать гуманитарную катастрофу.

"Сейчас для России время оказать давление (на Беларусь. – Ред.)", – подчеркнул Ле Дриан.

Россию все предупреждают