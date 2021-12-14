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Зеленський їде на переговори до штабу НАТО

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
14 грудня, 19:42
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У четвер буде зрозуміла позиція Північноатлантичного альянсу
Результати зустрічі очікують як у Києві, так і в Москві / Колаж "Сьогодні"
Результати зустрічі очікують як у Києві, так і в Москві / Колаж "Сьогодні"

У президента України Володимира Зеленського з'явиться можливість особисто пояснити генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу позицію країни стосовно заборони з боку Росії вступати нам до Північноатлантичного альянсу. У четвер, 16 грудня, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті НАТО.

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Після зустрічі обидва представники виступлять із спільною заявою для преси у штаб-квартирі НАТО.

Ситуація навколо членства

Як відомо, за результатами двогодинних переговорів російського президента Володимира Путіна та президента США Джозефа Байдена, які пройшли 7 грудня, Москва розпочала підготовку юридичного документа, який повинен їй гарантувати, що не буде просування НАТО на схід. Документ стосується насамперед перспектив вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Ще 1 грудня у Кремлі висловили занепокоєння активізацією з боку Організації Північноатлантичного договору співробітництва з країнами, що межують із Росією. Дійшло до того, що президент РФ Володимир Путін, приймаючи вірчі грамоти у дипломатів, зажадав від НАТО юридичного документа, що запевняє, що Альянс не розширюватиметься на схід.

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Перед зустріччю у Брюсселі Верховна Рада дозволила допуск на територію України війська інших країн для участі у міжнародних навчаннях.

Україна відмовлятися від свого шляху до НАТО та ЄС не збирається. Глава МЗС Дмитро Куліба відкинув умови президента Росії, що Україна чи Захід мають гарантувати Москві нерозширення НАТО на схід.

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