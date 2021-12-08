Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Бенфіка - Динамо: онлайн Бенфіка - Динамо: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Влада Події

У Кремлі пишуть документ про заборону вступу України до НАТО

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
8 грудня, 18:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За підсумками переговорів Москва має надати США своє бачення нерозширення НАТО на схід
У Білому домі чекають пакету з Кремля / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
У Білому домі чекають пакету з Кремля / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

За результатами двогодинних переговорів російського президента Володимира Путіна та президента США Джозефа Байдена, які пройшли 7 грудня, Москва розпочала підготовку юридичного документа, який повинен їй гарантувати, що не буде просування НАТО на схід. Це означає, що насамперед документ стосуватиметься перспектив вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

Реклама

На розгляді

"Це тема (гарантія безпеки від НАТО. – Ред.) окремої розмови. Ми з президентом США домовилися, що продовжимо цю дискусію і зробимо це предметно. Обмінюємося найближчим часом нашими міркуваннями з цього приводу", – заявив президент Росії Володимир Путін під час пресконференції за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

"Свої міркування Росія підготує буквально протягом кількох днів, протягом тижня і передамо їх американській стороні на розгляд", – наголосив Путін.

Російський лідер також додав, що буде створено певну структуру, "яка зможе цим професійно займатися".

Реклама

Розширення НАТО

  • 1 грудня у Кремлі висловили стурбованість активізацією з боку Організації Північноатлантичного договору співробітництва з країнами, що межують із Росією. Дійшло до того, що президент РФ Володимир Путін, приймаючи вірчі грамоти у дипломатів, зажадав від НАТО юридичного документа, що запевняє, що Альянс не буде розширюватися на схід.
  • Буквально через годину після цієї вимоги була заява генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга, що НАТО активно сприятиме створенню військових можливостей України та Грузії, щоб вони могли захищати себе у разі агресії з боку сусідів.
  • На тлі міграційної кризи та концентрації російських військ на кордоні з Україною Латвія звернулася до США з проханням про постійну військову присутність на своїй території. Країна також хоче зміцнити оборону за допомогою ракет Patriot.
  • Україна відмовлятися від свого шляху до НАТО та ЄС не збирається. Глава МЗС Дмитро Кулеба відкинув умови президента Росії, що Україна чи Захід повинні гарантувати Москві нерозширення НАТО на схід.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Влада
Наші автори
Ірина Ковальчук Що вирішили Путін та Байден стосовно України: ключові заяви Ірина Ковальчук · Редактор розділу Світ
Богдан Приходько Як Путін ударить танками та авіацією по Україні – військові пояснюють головні сценарії вторгнення Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Міг бути "другий Євросоюз". Вітольд Фокін про розвал СРСР, Біловезьку угоду і що пішло не так Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Щоденник незалежності 🇺🇦

8 грудня 1991. У Біловезькій пущі президенти України, Росії та Білорусі Кравчук, Єльцин і Шушкевич поклали край історії СРСР.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.33

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.73

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

69 640

захворіло за тиждень в Україні

-16%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти