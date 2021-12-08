У Кремлі пишуть документ про заборону вступу України до НАТО

За підсумками переговорів Москва має надати США своє бачення нерозширення НАТО на схід

У Білому домі чекають пакету з Кремля / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

За результатами двогодинних переговорів російського президента Володимира Путіна та президента США Джозефа Байдена, які пройшли 7 грудня, Москва розпочала підготовку юридичного документа, який повинен їй гарантувати, що не буде просування НАТО на схід. Це означає, що насамперед документ стосуватиметься перспектив вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

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На розгляді

"Це тема (гарантія безпеки від НАТО. – Ред.) окремої розмови. Ми з президентом США домовилися, що продовжимо цю дискусію і зробимо це предметно. Обмінюємося найближчим часом нашими міркуваннями з цього приводу", – заявив президент Росії Володимир Путін під час пресконференції за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

"Свої міркування Росія підготує буквально протягом кількох днів, протягом тижня і передамо їх американській стороні на розгляд", – наголосив Путін.

Російський лідер також додав, що буде створено певну структуру, "яка зможе цим професійно займатися".

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Розширення НАТО