Латвія запросила до себе війська США – яку зброю попросили захопити

Латвія звернулася до США з проханням про постійну військову присутність на своїй території для стримування Російської Федерації. Країна хоче зміцнити оборону за допомогою ракет Patriot.
Про це повідомляє агентство Reuters за підсумками прес-конференції міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса та секретаря НАТО Єнса Столтенберга після зустрічі в Ризі з латвійським президентом Егілсом Левітсом.
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"Ми хотіли б мати постійну присутність США у нашій країні. А морська та протиповітряна оборона в основному зводиться до таких систем, як Patriot", – заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.
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У разі потреби до Латвії можна буде за короткий термін відправити понад 40 000 солдатів. У цьому запевнив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Ми послідовно здійснюємо наймасштабніше розширення загальної системи оборони з часів холодної війни. Бойові групи розгорнуті у країнах Балтії та Польщі. Ми посилили свою присутність як на морі, так і у повітрі. Ми також працюємо у тісній співпраці з союзниками у галузі навчання, яка спрямована на запобігання будь-якої загрози для союзників, особливо на східному фланзі альянсу – у балтійському регіоні", – передає слова Столтенберга агентство "Інтерфакс".
Ситуація на кордоні
- У Латвії також спостерігають за тим, що відбувається у Росії на кордоні з Україною. Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю латвійському порталу Delfi розповів, план нападу на Україну у Путіна на столі.
- Білий дім повідомив, що національний радник із безпеки США Джейк Салліван зателефонував голові Офісу президента України Андрію Єрмаку стосовно скупчення російських військ на українських кордонах.
- Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв'ю "Сьогодні" розповіла, що Лондон може відправити війська будь-куди, у випадку необхідності.