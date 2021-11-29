Латвія запросила до себе війська США – яку зброю попросили захопити

Столтенбер розповів, на скільки солдатів може розраховувати Рига

Столтенберг запевнив, що тисячі солдатів НАТО можуть швидко прийти на допомогу / Колаж "Сьогодні"

Латвія звернулася до США з проханням про постійну військову присутність на своїй території для стримування Російської Федерації. Країна хоче зміцнити оборону за допомогою ракет Patriot.

Про це повідомляє агентство Reuters за підсумками прес-конференції міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса та секретаря НАТО Єнса Столтенберга після зустрічі в Ризі з латвійським президентом Егілсом Левітсом.

Реклама

Welcome!

"Ми хотіли б мати постійну присутність США у нашій країні. А морська та протиповітряна оборона в основному зводиться до таких систем, як Patriot", – заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

У разі потреби до Латвії можна буде за короткий термін відправити понад 40 000 солдатів. У цьому запевнив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми послідовно здійснюємо наймасштабніше розширення загальної системи оборони з часів холодної війни. Бойові групи розгорнуті у країнах Балтії та Польщі. Ми посилили свою присутність як на морі, так і у повітрі. Ми також працюємо у тісній співпраці з союзниками у галузі навчання, яка спрямована на запобігання будь-якої загрози для союзників, особливо на східному фланзі альянсу – у балтійському регіоні", – передає слова Столтенберга агентство "Інтерфакс".

Реклама

Ситуація на кордоні