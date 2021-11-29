Латвия пригласила к себе войска США – какое оружие попросили захватить

Столтенбер рассказал, на какое количество солдат может рассчитывать Рига

Столтенберг заверил, что тысячи солдат НАТО могут быстро прийти на помощь / Коллаж "Сегодня"

Латвия обратилась к США с просьбой о постоянном военном присутствии на своей территории для сдерживания Российской Федерации. Страна хочет укрепить оборону с помощью ракет Patriot.

Об этом сообщает агентство Reuters по итогам пресс-конференции министра обороны Латвии Артиса Пабрикса и секретаря НАТО Йенса Столтенберга после его встречи в Риге с латвийским президентом Эгилсом Левитсом.

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"Мы хотели бы иметь постоянное присутствие США в нашей стране. А морская и противовоздушная оборона в основном сводится к таким системам, как Patriot", – заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

В случае необходимости в Латвию можно будет в короткие сроки отправить более 40 000 солдат. В этом заверил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы последовательно осуществляем наиболее масштабное расширение общей системы обороны со времен холодной войны. Боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше. Мы усилили свое присутствие как на море, так и в воздухе. Мы также работаем в тесном сотрудничестве с союзниками в области обучения, которое направлено на предотвращение любой угрозы для союзников, особенно на восточном фланге альянса – в балтийском регионе", – передает слова Столтенберга агентство "Интерфакс".

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