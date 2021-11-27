Єрмаку дзвонили з Білого дому через війська РФ

США продовжують підтримувати суверенітет України

Зліва на фото Джейк Салліван, а праворуч – Андрій Єрмак. Фото: колаж "Сьогодні"

Національний радник із безпеки США Джейк Салліван зателефонував голові Офісу президента України Андрію Єрмаку стосовно скупчення російських військ на українських кордонах.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Реклама

Сторони обговорили свої спільні побоювання з приводу триваючої проти України російської збройної агресії та жорсткої риторики Кремля.

Вони погодилися з тим, що країни повинні продовжувати дипломатичні зусилля зі зниження напруженості. Салліван підкреслив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України.

Загроза вторгнення РФ