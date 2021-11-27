Єрмаку дзвонили з Білого дому через війська РФ

Національний радник із безпеки США Джейк Салліван зателефонував голові Офісу президента України Андрію Єрмаку стосовно скупчення російських військ на українських кордонах.
Про це йдеться у повідомленні Білого дому.
Сторони обговорили свої спільні побоювання з приводу триваючої проти України російської збройної агресії та жорсткої риторики Кремля.
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Вони погодилися з тим, що країни повинні продовжувати дипломатичні зусилля зі зниження напруженості. Салліван підкреслив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України.
Загроза вторгнення РФ
- Останнім часом дедалі частіше звучать заяви про те, що Росія нарощує війська та техніку біля кордону з Україною. Так, нещодавно газета The Washington Post писала, що у США супутникові знімки зафіксували сили 41-ї загальновійськової армії РФ, які зазвичай базуються в Новосибірську, біля кордону з Україною.
- Крім того, Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
- Голова Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- Росія може використовувати "улюблений" метод для нападу на Україну.