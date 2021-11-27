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Єрмаку дзвонили з Білого дому через війська РФ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
27 листопада, 11:40
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США продовжують підтримувати суверенітет України
Зліва на фото Джейк Салліван, а праворуч – Андрій Єрмак. Фото: колаж "Сьогодні"
Зліва на фото Джейк Салліван, а праворуч – Андрій Єрмак. Фото: колаж "Сьогодні"

Національний радник із безпеки США Джейк Салліван зателефонував голові Офісу президента України Андрію Єрмаку стосовно скупчення російських військ на українських кордонах.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

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Сторони обговорили свої спільні побоювання з приводу триваючої проти України російської збройної агресії та жорсткої риторики Кремля.

Вони погодилися з тим, що країни повинні продовжувати дипломатичні зусилля зі зниження напруженості. Салліван підкреслив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України.

Загроза вторгнення РФ

  • Останнім часом дедалі частіше звучать заяви про те, що Росія нарощує війська та техніку біля кордону з Україною. Так, нещодавно газета The Washington Post писала, що у США супутникові знімки зафіксували сили 41-ї загальновійськової армії РФ, які зазвичай базуються в Новосибірську, біля кордону з Україною.
  • Крім того, Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
  • Голова Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
  • Росія може використовувати "улюблений" метод для нападу на Україну.

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