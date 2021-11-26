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"Війська можна відправити будь-куди": заява посла Великобританії про чутки про десант в Україні

Ексклюзив
26 листопада, 05:00
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На цей момент питання про 600 британських військових на нашій території не на порядку денному
Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс розповіла, коли чекатиме її війська / Колаж "Сьогодні"
Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс розповіла, коли чекатиме її війська / Колаж "Сьогодні"

Лондон зараз не розглядає варіанти відправлення в Україну своїх військових формувань, як нещодавно повідомило британське видання Mirror. Однак уважно стежить за пересуванням російських військ недалеко від українського кордону.

Про це розповіла посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

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Заява

"Мені здається, що тут лише здогад військового кореспондента. Дійсно, Велика Британія, як і багато інших держав, має війська, які можна відправити до будь-якої точки світу. Однак зараз немає планів відправляти їх до України. Наразі ми спостерігаємо за активністю за кордоном та стурбовані нарощуванням військ (поблизу кордону України – Ред). Я думаю, ми розуміємо, і українці добре розуміють, що це лише один із аспектів російської агресії. Наразі питання, що Велика Британія та інші країни можуть зробити для підтримки України? Тут варто враховувати не лише військові, а й гібридні загрози", – наголосила посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

Ситуація

  • Британське видання Mirror повідомило, що у Британії сформовано зведений загін швидкого реагування чисельністю близько 600 військовослужбовців, який може бути перекинутий до України у разі загрози вторгнення Росії до цієї країни.
  • 24 листопада влада США випустила попередження для своїх громадян не відвідувати регіони України на наших державних кордонах, а також уникати відвідування Донецької та Луганської областей та окупованого Криму.
  • У разі нової російської агресії проти України Верховна Рада готова зібратися терміново, щоби запровадити військовий чи надзвичайний стан.
  • Ангела Меркель, яка йде через тиждень з посади канцлера Німеччини, застерегла Росію від агресії проти України

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