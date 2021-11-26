"Війська можна відправити будь-куди": заява посла Великобританії про чутки про десант в Україні

На цей момент питання про 600 британських військових на нашій території не на порядку денному

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс розповіла, коли чекатиме її війська / Колаж "Сьогодні"

Лондон зараз не розглядає варіанти відправлення в Україну своїх військових формувань, як нещодавно повідомило британське видання Mirror. Однак уважно стежить за пересуванням російських військ недалеко від українського кордону.

Про це розповіла посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

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"Мені здається, що тут лише здогад військового кореспондента. Дійсно, Велика Британія, як і багато інших держав, має війська, які можна відправити до будь-якої точки світу. Однак зараз немає планів відправляти їх до України. Наразі ми спостерігаємо за активністю за кордоном та стурбовані нарощуванням військ (поблизу кордону України – Ред). Я думаю, ми розуміємо, і українці добре розуміють, що це лише один із аспектів російської агресії. Наразі питання, що Велика Британія та інші країни можуть зробити для підтримки України? Тут варто враховувати не лише військові, а й гібридні загрози", – наголосила посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

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