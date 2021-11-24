В Україні дві нові загрози: США звернулися до своїх громадян

Влада США випустила попередження для своїх громадян, не відвідувати регіони України на наших державних кордонах, а також уникати відвідування Донецької та Луганської областей та окупованого Криму.
Оповіщення про безпеку з'явилося на сайті посольства США в Україні.
Небезпечна країна
"Громадянам США повідомляємо про нестандартні військові дії Росії біля кордонів України та в окупованому Криму. Рекомендації щодо подорожей в Україні залишаються на рівні "4": не подорожувати
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- у Крим через зловживання з боку російської окупаційної влади,
- у східні регіони Донецької та Луганської областей через збройний конфлікт;
- по всій Україні через COVID-19.
Нагадуємо громадянам США, що умови безпеки на кордоні можуть змінитися практично без попередження", – сказано у повідомленні.
Ситуація
- Ситуація на східному кордоні України не покращала – російські війська залишаються на своїх позиціях неподалік нашої території.
- У разі нової російської агресії проти України Верховна Рада готова зібратися терміново, щоби запровадити військовий чи надзвичайний стан. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив перший заступник голови парламенту, представник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
- Україна впевнена, що не залишиться без підтримки міжнародних партнерів. Адміністрація президента США Джо Байдена роздумує над відправкою військових радників та додаткової зброї Україні на тлі російської небезпеки.