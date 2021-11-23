Готується, як Німеччина у 1939-му: ексгенпрокурор насторожив заявою про Росію

Ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка прокоментував заяви про загрозу нового вторгнення Росії в Україну. Він порівняв ситуацію з подіями, що передували Другій світовій війні.
Про це Рябошапка заявив у програмі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24".
"Ця інформація з військовою підготовкою теж є частиною агресії та підготовкою військового наступу. Вона мені нагадує історію, яка була 1939 року перед нападом Німеччини на Польщу. Тоді німці звинувачували Польщу в тому, що вона нібито готує провокації проти фашистської Німеччини, і це було потім використано для того, щоб напасти на Польщу", – сказав він.
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Також ексгенпрокурор додав, що те, що відбувається сьогодні на кордоні, — це не те, що було навесні, коли Росія демонстративно влаштовувала навчання.
"Навіть у відкритих джерелах можна побачити, що міністр оборони РФ Шойгу приїжджав та інспектував військові підрозділи на кордоні з Україною. У відкритих джерелах є те, що призвано до лав збройних сил РФ багато резервістів, чого раніше не було. З'являється велика кількість наступального озброєння, чого також не було раніше. Я бачив навіть інформацію, що з'явилося багато вогнеметів. Очевидно, такі речі не з'являються просто, щоб демонструвати військову міць", – сказав він.
Загроза вторгнення РФ
- Представник української делегації у ТКГ Олексій Арестович раніше заявляв: для України очевидним є той факт, що Росія нарощує військові сили поблизу нашого кордону та ситуація вже нагадує події початку 2014 року, які закінчилися вторгненням на Донбас та окупацією Криму.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія справді може здійснити повномасштабне військове вторгнення в Україну, але чи вона задіяє цю опцію, залежить від двох факторів.
- А генерал Микола Маломуж передрік Росії провал в Україні.
- Окрім того, Україна не залишиться без підтримки міжнародних партнерів. Адміністрація президента США Джо Байдена роздумує над відправкою військових радників та додаткової зброї Україні на тлі російської небезпеки.