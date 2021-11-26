"Войска можно отправить куда угодно": заявление посла Великобритании о слухах про десант в Украине

Лондон сейчас не рассматривает варианты отправки в Украину своих военных формирований, как недавно сообщило британское издание Mirror. Однако внимательно следит за передвижением российских войск недалеко от украинской границы.
Об этом рассказала "Сегодня" посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
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"Мне кажется, что здесь только догадка военного корреспондента. Действительно, Великобритания, как и многие другие государства, имеет войска, которые можно отправить в любую точку мира. Однако сейчас нет планов отправлять их в Украину. В настоящее время мы наблюдаем за активностью за границей и обеспокоены наращиванием войск (вблизи границы Украины – Ред). Я думаю, мы понимаем, и украинцы хорошо понимают, что это лишь один из аспектов российской агрессии. Сейчас вопрос, что Великобритания и другие страны могут сделать для поддержки Украины? Здесь стоит учитывать не только военные, но и гибридные угрозы", – отметила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
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Ситуация
- Британское издание Mirror сообщило, что в Британии сформирован сводный отряд быстрого реагирования численностью около 600 военнослужащих, который может быть переброшен в Украину в случае угрозы вторжения России в эту страну.
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