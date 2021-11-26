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"Войска можно отправить куда угодно": заявление посла Великобритании о слухах про десант в Украине

Эксклюзив
26 ноября, 05:00
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На данный момент вопрос о 600 британских военных на нашей территории не на повестке дня
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс рассказала, когда ждать ее войска / Коллаж "Сегодня"
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс рассказала, когда ждать ее войска / Коллаж "Сегодня"

Лондон сейчас не рассматривает варианты отправки в Украину своих военных формирований, как недавно сообщило британское издание Mirror. Однако внимательно следит за передвижением российских войск недалеко от украинской границы.

Об этом рассказала "Сегодня" посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

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"Мне кажется, что здесь только догадка военного корреспондента. Действительно, Великобритания, как и многие другие государства, имеет войска, которые можно отправить в любую точку мира. Однако сейчас нет планов отправлять их в Украину. В настоящее время мы наблюдаем за активностью за границей и обеспокоены наращиванием войск (вблизи границы Украины – Ред). Я думаю, мы понимаем, и украинцы хорошо понимают, что это лишь один из аспектов российской агрессии. Сейчас вопрос, что Великобритания и другие страны могут сделать для поддержки Украины? Здесь стоит учитывать не только военные, но и гибридные угрозы", – отметила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Ситуация

  • Британское издание Mirror сообщило, что в Британии сформирован сводный отряд быстрого реагирования численностью около 600 военнослужащих, который может быть переброшен в Украину в случае угрозы вторжения России в эту страну.
  • 24 ноября власти США выпустили предупреждение для своих граждан не посещать регионы Украины на наших государственных границах, а также избегать посещения Донецкой и Луганской областей и оккупированного Крыма.
  • В случае новой российской агрессии против Украины Верховная Рада готова собраться срочно, чтобы ввести военное или чрезвычайное положение.
  • Уходящая через неделю с поста канцлера Германии Ангела Меркель предостерегла Россию от агрессии против Украины.

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