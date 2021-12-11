США відправляють помічника держсекретаря до Москви та Києва – які завдання поставлені

Карен Донфрід особисто дізнається про всі вимоги сторін

Карен Донфрід їде до Москви та Києва / Колаж "Сьогодні"

За підсумками переговорів президента США Джозефа Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним у робочу поїздку країнами, задіяними у врегулюванні конфлікту на Донбасі, відправляється помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід.

Про це повідомив Держдепартамент США.

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Коли чекати

"Донфрід відвідає Київ та Москву 13-15 грудня, щоб зустрітися з державними посадовими особами для обговорення нарощування військового потенціалу Росією та посилення зобов'язань США стосовно суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України", – сказано у повідомленні.

Отримавши позиції обох країн з найгостріших питань, помічник держсекретаря вирушить до Брюсселю, де разом із союзниками обговорюватимуть варіанти виходу із тупикових питань.

В очікуванні зустрічі