Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 🚀 Ультиматум России НАТО 😷 Омикрон в Украине 🌲 Главная елка страны
СЕГОДНЯ Власть События

Россия пригрозила НАТО силой – в США заговорили о возможной войне

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
20 декабря, 11:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Названы условия, при которых Россия даст военный ответ
Российская сторона считает, что альянс должен серьезно отнестись к предложениям РФ по гарантиям безопасности
Российская сторона считает, что альянс должен серьезно отнестись к предложениям РФ по гарантиям безопасности / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия даст военный ответ НАТО, если альянс продолжит наступать на болевые точки страны. Об этом заявил руководитель российской делегации при ОБСЕ Константин Гаврилов, сообщает Россия 24.

Гаврилов считает, что в отношениях России и НАТО "наступает момент истины".

Реклама

"Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться... Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива – это военно-технический и военный ответы России", – сказал дипломат.

По его словам, НАТО будет вынужден серьезно отнестись к российским предложениям по гарантиям безопасности.

Ранее он заявлял о том, что альянс нагнетает напряженность ситуации по всем направлениям, в том числе увеличивая интенсивность разведывательных полетов у границ России.

В тоже время, как пишет "Радио Свобода", главный представитель республиканцев в комитете Сената США по иностранным делам Сенатор Джим Риш заявил, что предложения по безопасности, которые Россия выдвинула в ответ на беспокойство Запада из-за наращивания российских войск вблизи Украины, является четким признаком того, что Россия "старается создать повод для войны".

Реклама

"Предложения России являются не соглашениями о безопасности, а списком уступок, которые должны сделать США и НАТО, чтобы успокоить президента России Владимира Путина", – сказал он.

Также он отметил, что Россия выдвинула требования, зная, что их невозможно принять.

"Российская Федерация выдвинула эти требования с полным пониманием, что их невозможно принять. Путин знает, что Соединенные Штаты и наши 29 союзников по НАТО не ведут и не будут вести переговоры о будущем суверенных государств, таких как Украина, которые должны иметь возможность делать свой выбор", – отметил он.

Риш призвал администрацию президента Джо Байдена и всех союзников по НАТО отклонить требования, отметив, что альянс должен быть готов к тому, что глава Российской Федерации использует отказ в качестве повода для использования военной силы. Он также призвал Конгресс и администрацию действовать до того, как Россия прибегнет к дальнейшей эскалации.

Конфликт интересов

  • Президент России Владимир Путин во время видеопереговоров с президентом США Джозефом Байденом, дал четко понять, что он добивается невхождения Украины в западные союзы.
  • Во время этих же переговоров Вашингтон отметил, что Украина является партнером США. Байден сказал Путину, что в случае эскалации ситуации в Украине США укрепят восточный фланг НАТО.
  • 17 декабря Россия передала США проект договора о предоставлении гарантий нерасширения НАТО на Восток. В нем идет речь о том, чтобы не принимать страны бывшего Советского Союза в Альянс – в первую очередь Украину, Молдову, Грузию.
  • В Украине сложившаяся ситуация подтолкнула Верховную Раду разрешить допуск на территорию страны войск других стран для участия в международных учениях.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
18,6%
2
Порошенко Порошенко
12,6%
3
Тимошенко Тимошенко
8,2%
4
Бойко Бойко
7,8%
5
Разумков Разумков
4,9%
6
Смешко Смешко
5,1%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.25

Российский рубль (₽)

0.369

Евро (€)

30.86

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

47 522

заболело за неделю в Украине

-22%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять