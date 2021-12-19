"Ми не повинні обманювати": у Британії оцінили можливість відправки військ в Україну

Бен Воллес нагадав, що Україна – не член НАТО

Британія навряд чи відправить війська для захисту України в разі вторгнення РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав малоймовірним, що Лондон та його союзники відправлять війська в Україну у разі російського вторгнення.

Про це повідомляє DW.

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"Україна не є членом НАТО, тому вкрай малоймовірно, що хтось відправить туди солдатів, щоб кинути виклик Росії. Ми не повинні дурити людей, що могли б це зробити. Українці про це знають", – сказав міністр.

За словами Воллеса, Велика Британія може допомогти Україні у "нарощуванні потенціалу". При цьому загроза жорстких економічних санкцій – та форма стримування Росії, якої Лондон дотримуватиметься з найбільшою ймовірністю, зазначив він.

Одним із таких заходів, за словами голови Міноборони Великої Британії, може стати відключення Росії від міжнародної платіжної мережі SWIFT.

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Загроза вторгнення РФ в Україну