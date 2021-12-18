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Росія стягує до кордону України артилерію – нові знімки із супутників

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
18 грудня, 18:29
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Західні ЗМІ отримали нові знімки російських сил на кордоні з Україною
Їх там нема. Тільки супутники все фіксують/Колаж "Сьогодні"
Їх там нема. Тільки супутники все фіксують/Колаж "Сьогодні"

Росія, яка зажадала від Заходу гарантій своєї безпеки від розширення НАТО на схід, продовжує стягувати свої війська до кордону України. Про це свідчать знімки із супутників, зроблені в період з 9 по 14 грудня.

Про це повідомляє платформа для соціальної журналістики Medium (США).

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Докази агресії

Знімки свідчать, що триває нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Знімки із супутників російських формувань. Джерело Medium
Знімки із супутників російських формувань. Джерело Medium

На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом.

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Карта скупчення російських військ на кордоні з Україною. Джерело Medium
Карта скупчення російських військ на кордоні з Україною. Джерело Medium

Також, згідно з новими даними, рух військ Росії помічено поблизу кордону з Білоруссю, неподалік північного кордону України.

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"Враховуючи велику кількість техніки, що накопичується біля кордону з Україною, та порівняно невеликий розмір відомих таборів, можна припустити, що є кілька інших прихованих невеликих таборів, розкиданих по Курській та Брянській областях", – зазначає портал.

Обстановка

  • 16 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Альянс чітко бачить російські танки, що накопичилося біля кордонів України.
  • На тлі наростаючої загрози з боку Росії, яка продовжує стягувати свої війська до кордонів України, голова МЗС Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що Захід має надіслати Росії "рішучий сигнал", щоб утримати її від вторгнення до України.
  • США підготували пакет санкцій, який, на їхню думку, вже мав би охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України. Там, зокрема, є і пропозиція відключити РФ від платіжної системи SWIFT.
  • 7 грудня у ГУР Міноборони України заявили, що до лінії зіткнення на Донбасі Росія додатково стягує танки та артилерію.
  • 6 грудня міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що спільна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність в прикордонному регіоні.
  • 14 грудня Верхова Рада дозволила допуск на територію нашої країни військ інших країн для участі у міжнародних навчаннях.
  • У Москві заперечують, що мають намір нападати на Україну. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков нещодавно заявив, що всі армійські переміщення відбуваються виключно на території держави, на що вони мають повне право.

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