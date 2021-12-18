Росія стягує до кордону України артилерію – нові знімки із супутників

Західні ЗМІ отримали нові знімки російських сил на кордоні з Україною

Їх там нема. Тільки супутники все фіксують/Колаж "Сьогодні"

Росія, яка зажадала від Заходу гарантій своєї безпеки від розширення НАТО на схід, продовжує стягувати свої війська до кордону України. Про це свідчать знімки із супутників, зроблені в період з 9 по 14 грудня.

Про це повідомляє платформа для соціальної журналістики Medium (США).

Реклама

Докази агресії

Знімки свідчать, що триває нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Знімки із супутників російських формувань. Джерело Medium

На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом.

Реклама

Карта скупчення російських військ на кордоні з Україною. Джерело Medium

Також, згідно з новими даними, рух військ Росії помічено поблизу кордону з Білоруссю, неподалік північного кордону України.

Реклама

"Враховуючи велику кількість техніки, що накопичується біля кордону з Україною, та порівняно невеликий розмір відомих таборів, можна припустити, що є кілька інших прихованих невеликих таборів, розкиданих по Курській та Брянській областях", – зазначає портал.

Обстановка