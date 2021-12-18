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Россия стягивает к границе Украины артиллерию – новые снимки со спутников

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
18 декабря, 18:29
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Западные СМИ получили новые снимки российских сил на границе с Украиной
Их там нет. Только спутники все фиксируют / Коллаж "Сегодня"
Их там нет. Только спутники все фиксируют / Коллаж "Сегодня"

Россия, потребовавшая от Запада гарантий своей безопасности от расширения НАТО на восток, продолжает стягивать свои войска к границе Украины. Об этом свидетельствуют снимки со спутников, сделанные в период с 9 по 14 декабря.

Об этом сообщает платформа для социальной журналистики Medium (США).

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Доказательства агрессии

Снимки свидетельствуют, что продолжается наращивание российских войск на границе с Украиной.

Снимки со спутников российских формирований. Источник Medium
Снимки со спутников российских формирований. Источник Medium

На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.

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Карта скопления российский войск на границе с Украиной. Источник Medium
Карта скопления российский войск на границе с Украиной. Источник Medium

Также, согласно новым данным, движение войск России замечено вблизи границы с Беларусью, недалеко от северной границы Украины.

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"Учитывая большое количество техники, скапливающейся у границы с Украиной, и сравнительно небольшой размер известных лагерей, можно предположить, что есть несколько других скрытых небольших лагерей, разбросанных по Курской и Брянской областям", – отмечает портал.

Обстановка

  • 16 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Альянс четко видит скопившиеся возле границ Украины российские танки.
  • На фоне нарастающей угрозы со стороны России, которая продолжает стягивать свои войска к границам Украины, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что Запад должен послать России "решительный сигнал", чтобы удержать ее от вторжения в Украину.
  • США подготовили нешуточный пакет санкций, который, по их мнению, уже должен был охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украину. Там, в частности, есть и предложение отключить РФ от платежной системы SWIFT.
  • 7 декабря в ГУР Минобороны Украины заявили, что к линии соприкосновения на Донбассе Россия дополнительно стягивает танки и артиллерию.
  • 6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.
  • 14 декабря Верховая Рада разрешила допуск на территорию нашей страны войск других стран для участия в международных учениях.
  • В Москве отрицают, что собираются нападать на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недавно заявил, что все армейские перемещения происходят исключительно на территории госудаства, на что они имеют полное право.

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