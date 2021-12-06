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"Чертовски агрессивные санкции": что приготовили России в Белом доме

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
6 декабря, 20:21
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Американцы предупреждают, что их меры сравнимы лишь с санкциями против КНДР и Ирана
Белому дому уже есть с чем выходить к Владимиру Путину / Коллаж "Сегодня"
Белому дому уже есть с чем выходить к Владимиру Путину / Коллаж "Сегодня"

Перед беседой президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным 7 декабря американская сторона разработала нешуточный пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украину.

Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц, которые участвуют в разработке этого пакета.

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"Чертовские санкции"

"Официальные лица США в настоящее время взвешивают широкий спектр санкций против России, призванных удержать президента России Владимира Путина от вторжения в Украину. Они включают новые ограничения против ближайшего окружения Путина и энергетических компаний, а также один потенциальный "ядерный вариант" – отключение России от международной платежной системы SWIFT", – передает телеканал.

Новые санкции также могут быть применены в отношении суверенного долга России.

Сообщается, что, вероятно, санкции будут введены и против ведущих российских олигархов с тем, чтобы ограничить их возможности путешествовать и потенциально перекрывая доступ к американским банковским системам и системам кредитных карт.

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Сейчас идет согласование этого пакета с европейскими партнерами США, поскольку они имеют более тесные экономические связи с Россией. Тем не менее стороны готовы принять такой пакет санкций, чтобы он нанес более эффективный удар по экономике РФ.

"Мы составили чертовски агрессивный пакет", – сказал высокопоставленный чиновник США журналистам CNN. Он также предупредил Россию, что если она вторгнется в Украину, США и Европа вместе введут худшие экономические санкции, которые когда-либо применялись к странам, кроме Ирана и Северной Кореи.

В ожидании переговоров

  • Президенты США и России завтра проведут переговоры в закрытом режиме, в которых обсудят взаимные гарантии безопасности со стороны Москвы и НАТО.
  • Политолог Вадим Карасев в комментарии "Сегодня" заявил, что на переговорах президентов США и России может быть достигнуто соглашение по Украине: мир взамен на возможное непредоставление нашей стране членства в НАТО.
  • Республиканцы в Сенате США требуют от Байдена наказать Россию санкциями, в том числе против "Северного потока – 2". Они заблокировали принятие оборонного бюджета своей страны из-за того, что демократы не внесли в документ соответствующие поправки.
  • Одновременно Джо Байден в интервью агентству Reuters заявил, что не принимает какие-то рамки России.

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