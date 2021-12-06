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Путин и Байден могут заключить большую сделку по Украине – эксперт

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
6 декабря, 12:28
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Есть опасный вариант исхода переговоров, который может привести к проблемам внутри Украины
Путин и Байден могут договориться по Украине без Украины. Коллаж "Сегодня"
Путин и Байден могут договориться по Украине без Украины. Коллаж "Сегодня"

На переговорах президентов США и России может быть достигнуто соглашение по Украине: мир взамен на возможное непредоставление нашей стране членства в НАТО, чего так требует Кремль. Об этом идет речь в нашей статье.

Политолог Вадим Карасев в комментарии "Сегодня" сказал, что разговор Владимира Путина и Джо Байдена может завершиться большой американо-российской сделкой, которая будет иметь самые неожиданные последствия для Украины. Он напомнил, что Россия требует от США официального обещания, что Украина не вступит в НАТО, и пугает большой войной.

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"Москва готова идти ва-банк. Вполне возможно, что ради мира и стабильности Байден может согласиться на определенные условия Путина. Америка уже давит на Киев, настаивая на выполнении Минских соглашений, выгодных России, но не Украине. Если Путин и Байден придут к соглашению, Россия отведет войска, а двери НАТО перед Украиной могут закрыться", – говорит эксперт.

Такой исход переговоров может спровоцировать напряженность внутри Украины.

"Произойдет снижение накала внешней ситуации (угроза вторжения отпадает. – Ред.), однако внутри страны начнется новый виток конфликтов. Власть будут обвинять в капитуляции, а дальнейшая судьба Донбасса останется под вопросом", – подчеркнул Карасев.

Путин торгуется с Байденом за НАТО без Украины

1 декабря президент РФ Владимир Путин потребовал от Запада гарантий нерасширения НАТО на Восток, намекая, мол, никакого членства для Украины. И не просто на словах – в Кремле хотят получить от Альянса юридические гарантии безопасности.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что это Россия должна давать гарантии. По его словам, Россия не в праве влиять на решения Киева и Альянса, а также призвал США и их союзников отвергнуть требования Москвы.

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7 декабря должны состоятся важные переговоры президентов РФ и США. Главной темой разговора станет украинский вопрос. Многие эксперты и политики отмечают, что Путин намеренно пугает войсками, чтобы выбить себе более сильную позицию на встрече с Байденом.

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