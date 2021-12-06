Готовы дать гарантии. У Путина дали обещание перед встречей с Байденом

Переговоры президентов пройдут в режиме видеоконференции – вопрос Украины будет среди приоритетов

Байден и Путин готовятся к важным переговорам. Коллаж "Сегодня"

Президенты США и России завтра проведут переговоры в закрытом режиме, в которых обсудят взаимные гарантии безопасности со стороны Москвы и НАТО.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

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По его словам, Россия не только требует гарантий от НАТО, но и сама готова их предоставить, если удастся договориться.

"Гарантии безопасности не могут быть односторонними, это очевидно. Они бывают только в обе стороны. И именно президент Путин является политиком, который настаивает на взаимоуважительном и справедливом характере международных отношений", – сказал Песков.

Он рассказал, что переговоры пройдут в режиме видеоконференции 7 декабря после 18:00 (17:00 по Киеву) – они будут продолжительными.

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"Никакого прямого эфира не будет, первые кадры общения мы покажем. Конечно, все общение будет происходить в закрытом режиме", – сказал спикер Кремля и подчеркнул, что это будет разговор непосредственно двух президентов.

Переговоры Байдена и Путина