Готовы дать гарантии. У Путина дали обещание перед встречей с Байденом

Президенты США и России завтра проведут переговоры в закрытом режиме, в которых обсудят взаимные гарантии безопасности со стороны Москвы и НАТО.
Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Интерфакс.
По его словам, Россия не только требует гарантий от НАТО, но и сама готова их предоставить, если удастся договориться.
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"Гарантии безопасности не могут быть односторонними, это очевидно. Они бывают только в обе стороны. И именно президент Путин является политиком, который настаивает на взаимоуважительном и справедливом характере международных отношений", – сказал Песков.
Он рассказал, что переговоры пройдут в режиме видеоконференции 7 декабря после 18:00 (17:00 по Киеву) – они будут продолжительными.
"Никакого прямого эфира не будет, первые кадры общения мы покажем. Конечно, все общение будет происходить в закрытом режиме", – сказал спикер Кремля и подчеркнул, что это будет разговор непосредственно двух президентов.
Переговоры Байдена и Путина
- Многие эксперты и политики отмечают, что Путин намеренно пугает войсками вблизи Украины, чтобы выбить себе более сильную позицию на встрече с Байденом. Также известно, что Кремль потребовал от Запада гарантий нерасширения НАТО на восток, то есть оставить Украину вне Альянса. В Кремле дали понять, что членство Украины – это красная линия, которую Западу лучше не переходить.
- В свою очередь Джо Байден не принимает какие-то рамки России. По его словам, растут опасения, что тлеющий конфликт на Донбассе может перерасти в полномасштабную войну, поэтому необходимо садиться за стол переговоров. При этом Байдена шантажируют требованием наказать Путина.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен припугнул Россию последствиями за вторжение в Украину. Он накануне разъяснил Лаврову, что существует гораздо лучший способ урегулировать конфликт – с помощью дипломатии, в частности путем выполнения Минских соглашений.
- А вот эксперты считают, что Путина и Байден могут заключить большую сделку по Украине. Подробней об этом читайте в нашей стать.